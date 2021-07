Kesän lämpö­ennätys voi rikkoutua jälleen, luvassa +34 astetta – katso, missä on kuuminta juuri nyt

Hyvinkäällä mitattiin keskiviikkona kesän lämpöennätys. Se voi mennä rikki jo torstaina.

Forecan päivystävän meteorologin Anna Latvalan mukaan kuluvan kesän lämpöennätys voi rikkoutua jälleen torstaina. Tämän kesän uusi lämpöennätys syntyi eilen keskiviikkona, kun Hyvinkäällä mitattiin +33,9 astetta.

– Ennätyksen rikkoutuminen näyttää mahdolliselta, mutta pilvisyys tosiin lisääntyy torstaina, Latvala kertoo.

Torstai onkin todennäköisesti viikon lämpimin päivä. Maan etelä- ja keskiosissa päivän ylin lämpötila on 28–34 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 25–30 astetta ja Lapissa 20–25 astetta.

– Jos ennätys rikkoutuu jälleen se tapahtuu todennäköisimmin maan eteläisissä osissa ja sisämaassa, Latvala sanoo.

Perjantaina säässä tapahtuu pieni muutos.

– Lämpötilat ovat hieman alempia kuin torstaina. Lämpötilat ovat suuressa osassa eteläistä ja itäistä Suomea selvästi yli 20 astetta. Helleraja 25,1 astetta voi siis ylittyä myös, Latvala kertoo.

Ihmisiä uimassa ja nauttimassa kuumasta kesäpäivästä Eiranrannassa Helsingissä 14. heinäkuuta.

Eroja maan eri osien välillä on perjantaina paljon.

– Pohjanmaan rannikolla päästään noin 20 asteeseen, mutta mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä alhaisempia lämpötilat ovat. esimerkiksi Enontekiöllä Lapissa jäädään noin 15 asteeseen, hän sanoo.

Lauantaina ja sunnuntaina palataan Latvalan mukaan jälleen kohti tukalia helteitä.

– Suomessa on lauantaina ja sunnuntaina laajalla alueella Etelä- ja Länsi-Suomessa 25–30 astetta lämmintä. Pohjoisemmassa on hieman viileämpää, mutta silti siellä on noin 15–20 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa jäädään noin 20 asteeseen, hän kertoo.

Täällä on lämpimintä juuri nyt

Alla olevasta taulukosta näet, missä on lämpimintä juuri täällä hetkellä. Taulukko päivittyy automaattisesti joka minuutti.

Mikä havaintoasema toimittaa tänään kuumimmat lukemat? Katso tästä alla olevasta taulukosta, missä on ollut tänään lämpimintä.