Karhujen hurja paini tallentui videolle: ”Olihan se uskomaton näky”

Karhut ottivat yhteen Kuhmon Viiksimossa.

Kahden karhun painiottelu tallentui videolle Kuhmon Viiksimossa heinäkuun alussa.

Neljän hengen kuvausryhmä oli kuvaamassa karhuja Boreal Wild Life Centren karhunkatselupaikalla, kun kaksi karhua otti yllättäen yhteen.

Olli Pietilä, yksi kuvausryhmän jäsenistä, kertoo, että he olivat varanneet karhukojun viiden tunnin ajaksi. Kojun eteen aseteltiin ruokaa karhuille ja jo alle tunnin päästä niitä alkoi ilmestyä eväiden perässä paikalle.

Kaksi keskenään samankokoista karhua eivät olleet samaa mieltä siitä, kelle ruoka kuului.

– Niillä tuli erimielisyyttä siitä, kuka saa ruokailla paikalla. Ne rupesivat ensin vähän uhoamaan toisilleen ja lopulta se meni ihan tappeluksi asti.

Pietilä seurasi kavereidensa kanssa painia kopista alle kymmenen metrin päästä. Hän kuvailee tappelun tulleen aivan puskista.

– Katsoimme kaikki kopista suu auki ja ajattelimme, että mitä ihmettä. Emme odottaneet lainkaan, että se olisi mennyt niin fyysiseksi. Olihan se uskomaton näky.

Paini kesti noin viiden minuutin ajan. Lopulta voittaja selvisi.

– Ne olivat pystyneet keskenään päättämään, että toinen voitti ja toinen hävisi. Näin ollen toinen lähti paikalta ja koko alueelta pois. Sitä ei nähty enää lainkaan.

Kuvausryhmä kuvasi videon karhuista useammalla kameralla. Kojusta kuvattiin Go Pro -kameralla, järjestelmäkameralla ja puhelimilla. Lisäksi he olivat asetelleet ulos kaksi Go Pro -kameraa saadakseen kuvaa eri kulmista.

– Yhtä telineen päällä ollutta kameraa karhu kävi vähän haistelemassa. Isäntä varoitti, että karhut saattavat tuhota ulos jätetyt kamerat. Meille niin ei kuitenkaan käynyt.

Pietilä pitää yhdessä Samuli Kiiverin ja Tuomas Mannisen kanssa Samulin Matkassa -nimistä Youtube-kanavaa. He tekevät kanavalle pääasiassa retkeilyyn ja kalastukseen liittyviä videoita.

– Olemme kuvanneet pääasiassa Suomesta, mutta asun itse Espanjassa, joten alamme julkaista myös täältä käsin videoita, hän kertoo.

Alta voi katsoa kaverusten tekemän pidemmän videon Kuhmon karhuista.