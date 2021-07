THL: Suomessa on todettu 383 uutta koronatartuntaa

Suomessa on todettu 383 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 955 tartuntaa, mikä on 1 443 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa lähes 98 900.

Suomessa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on sairaalahoidossa 44 ihmistä, joista tehohoidossa on 10.