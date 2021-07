Joka viides puutiainen kantaa borreliaa ja joka kymmenes tällaisen puutiaisen purema johtaa tartuntaan. Juha Tissarin tapaus kertoo, että sairaus voi jäädä pitkäaikaiseksi, jos diagnoosi viivästyy.

Puutiaisen levittämä borrelioosi eli Lymen tauti voi jäädä pitkäaikaiseksi sairaudeksi, jos hoidon saaminen syystä tai toisesta viivästyy.

– Minulla on ollut kaksi eri puutiaista kiinni kehossani. Ensimmäisen puutiaisen pureman sain kalastusmatkalla Ahvenanmaalla vuonna 1997. Kahden päivän jälkeen huomasin punkin oikeassa jalassani. Harmaaksi palleroksi turvonnut punkki lähti hyvin irti, mutta kolmantena päivänä nousi kuume, siilinjärveläinen 54-vuotias Juha Tissari kertoo Ilta-Sanomille.

Kohtaamiset puutiaisen kanssa jatkuivat.

– Toisen punkin pureman sain vuonna 2010 Tervon Huuhtajankoskella ollessani perhokalastusoppaana amerikkalaisille vieraille. Puutiainen oli kiinnittynyt korvaani ja se oli paisunut isoksi palleroksi.

Hän sai punkin irrotetuksi. Seuraavana päivänä korva tulehtui.

– En hakeutunut hoitoon. Tuolloin tällä alueella ei borrelioosista juurikaan tiedetty.

Saman vuoden joulukuussa Tissari joutui hakeutumaan lääkäriin, koska oikea jalka turposi ja kipeytyi. Alussa lääkärit epäilivät syvää laskimotukosta. Hänellä oli monia muitakin oireita.

– Olin hoidettavana monilla sairaalan eri osastoilla, kuten neurologian ja fysiatrian osastoilla. Mitään oireita selittävää ei kuitenkaan löytynyt. Lopulta oireet lisääntyivät ja en kyennyt kävelemään. Liikkuminen onnistui vain pyörätuolin avulla.

Muutamia vuosia ensimmäisten oireiden jälkeen kuntoutuspoliklinikan lääkäri totesikin, että koska ei löydy mitään selittävää syytä oireisiin, minut täytyisi opettaa kävelemään.

– Silloin ajattelin, että nyt tämä pelleily saa riittää, kertoo Tissari.

Tissari alkoi ottaa asioista selvää, koska oireita ei saatu hoidettua.

– Sain ystävältäni vinkin borrelioosin testaamiseen, jonka jälkeen olin yhteydessä saksalaiseen laboratorioon. Verinäytteet otettiin ja toimitettiin lentorahtina Saksaan tutkittavaksi.

Saksasta hän sai selkeän tuloksen.

– Kahden viikon kuluttua sainkin vastauksen, että sairastan kroonistunutta borrelioosia. Mainittakoon, että olihan minulle tehty Suomessakin kaksi testiä. Vastaus oli, että tulos viittaa vanhaan immuniteettiin. Olin siis sairastanut taudin, vaikka antibioottihoitoa sairauteen en ollut kuitenkaan saanut, Tissari kertoo.

Saksassa tutkitun näytteen perusteella Tissari sai ensin kolmen viikon antibioottikuurin suun kautta ja myöhemmin vielä toiset kolme viikkoa suonensisäisesti.

Vuoden 2015 maaliskuulta Tissari on ollut työkyvyttömyyseläkkeellä. Hän ei ole silti ollut joutilaana, vaan on tehnyt voinnin mukaan töitä, kuten tuottanut sisältöä eri medioihin ja toiminut oppaana sekä asiantuntijana monissa luontoharrastuksissa. Tissarin sydäntä lähellä ovat on kaikki luontoon liittyvä ja erityisesti uhanalaiset vaelluskalat.

– Meidän olisi aika ottaa vastuuta luonnosta, sillä liian paljon ihminen on aiheuttanut luonnon sietokyvylle haittaa, hän sanoo.

Tissari on kertonut avoimesti sairastumisestaan myös omassa blogissaan.

Aiheesta kertoi aiemmin Savon Sanomat.