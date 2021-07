Keskiviikosta tulossa hiostava päivä, mittarissa jo yli +27 astetta – katso, missä on kuuminta juuri nyt

Paahteinen sää jatkuu.

Hyvin helteinen ja aurinkoinen sää jatkuu suuressa osassa maata keskiviikkona.

Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 26–32 astetta. Lapissa on hieman viileämpää: päivän ylin lämpötila on 20–26 astetta, Pohjois-Lapissa 15–20 astetta.

Torstaina lämpimillä seuduilla 33 astetta voi ylittyä jo selvästi, todennäköisesti sisämaassa. Kuumin alue voi ulottua Jyväskylän, Kouvolan, Imatran ja Haminan seuduille. Edessä saattavat siis olla koko kesän kuumimmat päivät.

– Helle tuntuu tukahduttavalta, kun tuulet ovat vähäiset, Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko kertoi keskiviikkoaamuna.

Lue lisää: Edessä koko kesän kuumimmat päivät – sitten puna­hehkuun luvassa pieni hengähdys

Näissä paikoissa mittarin lukema kohoaa

Alla olevasta taulukosta näet, missä on lämpimintä juuri täällä hetkellä. Taulukko päivittyy automaattisesti joka minuutti.

Mikä havaintoasema toimittaa tänään kuumimmat lukemat? Katso tästä alla olevasta taulukosta, missä on ollut tänään lämpimintä.