Suomessa asuvilta kuubalaisilta luja tuki synnyinmaan mielen­osoittajille: ”Ihmisillä on oikeus omistaa ja ajatella”

Helsingin Elielinaukiolle kokoontuneet kuubalaiset vaativat vuonna 1959 pystytetylle kommunistihallinnolle loppua.

Joukko ihmisiä kokoontui tiistai-iltana Helsingin Elielinaukiolle osoittamaan solidaarisuutta kommunistista hallitusta Kuubassa vastustaville mielenosoittajille. Monen osallistuneen juuret ulottuvat Karibian saarivaltioon, ja paikan päällä liehuivat synnyinmaan sinivalkopunaiset liput.

Ernesto Valdespino Rubio puhuu englantia niukasti ja turvautuu välillä espanjankielisiin sanoihin. Sanottavaa hänellä on kuitenkin paljon.

– 62 vuotta diktatuuria! Ihmiset ovat nälkäisiä. Heillä ei ole vapauksia, heillä ei ole mitään, mies mylvii tunnekuohun herkistämänä.

Ernesto Valdespino Rubio mielenosoituksessa Helsingissä 13. heinäkuuta.

Levottomuudet eskaloituivat Kuubassa sunnuntaina, kun tuhannet ihmiset vaativat maan pääkaupungissa Havannassa presidentti Miguel Díaz-Canelin eroa. Tyytymättömyyttä ovat ruokkineet syvenevä talouskriisi sekä hallituksen epäonnistunut koronavirusstrategia. Presidentti itse on käskenyt kannattajiaan kaduille taistelemaan vuoden 1959 vallankumouksen puolesta.

Suomeen vuonna 1991 muuttanut Isidro Gonzales kertoo kantavansa huolta sukulaisistaan. Kansalaisoikeusjärjestö Cubalex ilmoitti aiemmin Kuuban poliisin ottaneen kiinni ainakin 80 mielenosoittajaa, aktivistia ja vapaata toimittajaa.

Gonzalesin mukaan vakaat olot edellyttäisivät kommunistisen hallinnon loppua.

– En ole suuri liberaali, mutta uskon, että ihmisillä on oikeus omistaa ja ajatella, sillä jokainen ihminen on syntynyt vapaana. Olemme täällä tukeaksemme perheitämme Kuubassa. Heillä ei ole mitään keinoja tai oikeuksia, koska heidän hallituksensa on sadistinen.

Suomeen vuonna 1991 muuttanut Isidro Gonzales on tukenut Kuubassa asuvia sukulaisiaan taloudellisesti vuosikaudet. Nyt hän pelkää heidän turvallisuutensa puolesta.

Nuorena miehenä Gonzales suhtautui suopeasti kommunismiin ja innostui Mihail Gorbatšovin uudistuksista opiskellessaan Venäjällä 1980-luvun lopulla. Matkusteltuaan vuoroin Puolassa ja Ruotsissa hän alkoi kuitenkin havaita neuvostojärjestelmän puutteet yhä selvemmin. Rautaesiripun länsipuolelta paljastui kokonaan tuntematon maailma.

– Tajusin, että johtajamme olivat valehdelleet meille joka päivä. Syntymästämme saakka. Olen valmis antamaan anteeksi mitä tahansa, mutta en valehtelua. Uskon rehellisyyteen.

Elielinaukiolle kerääntyneet mielenosoittajat kantoivat vapautta vaativia ja presidentti Miguel Díaz-Canelia vastustavia kylttejä.

Kuuban presidentti Díaz-Canel on kutsunut mielenosoituksia ”yhdysvaltalaisten palkkasotilaiden” masinoimiksi. Helsingin tuenosoitukseen osallistunut Veronica Tuñon pitää väitettä autoritaarisille hallinnoille tavanomaisena.

– Venäjällä ja Valko-Venäjälläkin syypää on aina Yhdysvallat. Olen jo väsynyt kysymään, minne minun pitäisi lähettää tilinumeroni, jotta minulle vihdoin maksettaisiin jotain. Rahoja ei ole koskaan näkynyt.

Veronica Tuñon osoitti kuubalaisille sukulaisilleen tukea maan lippu yllään.

Mielenosoitukset ovat suurimmat Kuubassa sitten 1990-luvun, jolloin keskeisen liittolaisen Neuvostoliiton hajoaminen synnytti maassa suuria protestiaaltoja.