Miehen omaisuutta määrättiin takavarikkoon lähes puolen miljoonan euron arvosta.

Merkittävässä tehtävässä suuryrityksessä toimineen kouvolalaisen miehen epäillään sotkeutuneen mittavaan huumejuttuun. Miehen kotoa löydetty huumelaukku on tärkeä todiste miestä vastaan. Miehen omaisuutta on määrätty vakuustakavarikkoon 464 285 euron arvosta.

Tulli iski 7. kesäkuuta 47-vuotiaan miehen omakotitaloon Kouvolassa. Kotietsinnän yhteydessä löydettiin laukku, jossa oli 13 429 ekstaasitablettia ja kahdessa pussissa yhteensä 270 grammaa amfetamiinia.

Silmukka miehen ympärillä oli kiristynyt jo aikaisemmin. Tutkinnanjohtajan Itä-Suomen hovioikeudelle jättämän raportin mukaan, tulli oli kansainvälisen viranomaisyhteistyön tuloksena saanut tietoonsa salattuja viestejä Anom-palvelimelta.

Kahden Anom-käyttäjän välisten viestien perusteella voitiin epäillä, että 47-vuotiaan miehen kotitaloon tuotiin kahdella kerralla viime helmikuussa yhteensä ainakin 19 408 ekstaasitablettia, seitsemän kiloa amfetamiinia sekä kolme kiloa ketamiinia, joka on ihmisten ja eläinten hoidossa käytettävä nukutusaine.

Tulli on selvittänyt jutun Anom-käyttäjiksi kaksi suomalaismiestä, joista ainakin toinen asuu Kouvolassa.

Parivaljakkoa samoin kuin 47-vuotiasta miestä epäillään jutussa törkeästä huumausainerikoksesta ja lääkerikoksesta. Teollisuusmiehen epäillään tullin mukaan osallistuneen huomattavan huumausaine- ja lääkeainemäärän hallussapitoon, kuljettamiseen sekä välittämiseen Etelä- ja Kaakkois-Suomen alueella.

47-vuotias mies on ollut vangittuna tutkinnan aikana. Tällä hetkellä hän on vapaalla jalalla. Mies on kuulusteluissa tunnustanut ottaneensa viime helmikuussa kotiinsa säilytykseen huumausaineita sisältäneen laukun.

Tulli laskee rikoshyödyn nousevan levitykseen päätyneiden huumaus- ja lääkeaineiden osalta 464 285 euroon. Kymenlaakson käräjäoikeus määräsi kesäkuun lopulla saman määrän 47-vuotiaan miehen omaisuutta vakuustakavarikkoon.

Mies valitti Itä-Suomen hovioikeuteen ja vaati ensisijaisesti takavarikkopäätöksen kumoamista. Toissijaisesti kouvolalainen vaati takavarikkomääräyksen muuttamista siten, ettei hänen palkkatulojaan tai ansiosidonnaisia päivärahoja ulosmitata.

47-vuotias mies väitti saaneensa rikoshyötynä vain vähäisen määrän huumausainetta.

–(47-vuotiaan miehen) asunto on velan vakuutena, sitä hänen ei ole edes mahdollista hävittää, lakimiehen laatimassa valituksessa huomautetaan.

Hovioikeus on nyt hylännyt valituksen. Käräjäoikeuden takavarikkopäätös jää voimaan.