Helle jakaa kansan, suomalaisilta tunteikasta palautetta: ”Kesä on pilalla”

Sääyhtiö Foreca povaa keskiviikosta ja torstaista koko kesän kuumimpia päiviä. Taustalla vaikuttaa Suomeen rantautuva kekäleenkuuma ilma, jota viileämpi rintama seuraa loppuviikosta.

Forecan päivystävän meteorologin Jenna Salmisen mukaan keskiviikon kuluessa lämpötilat voivat olla osassa maata 32 asteen tienoilla. Torstaina lämpimillä seuduilla saatetaan rikkoa selvin lukemin jopa 33 asteen raja.

Kansalaisten keskuudessa pitkittyneisiin ja alati entisiä huippulukemiaan rikkoviin paahteisiin suhtaudutaan kaksijakoisesti. Ulkoilmatyötä tekevä Kataja kertoo sään herättäneen aika ajoin uupumuksen tunteita.

– Totta kai haluaisin nauttia helteistä, mutta myös ilmastokysymys painaa. Ei tässä ole vain seksihelteitä vaan kaikkea muutakin. Välillä mietin, tuleeko tämän jälkeen enää näinkään viileää kesää, Kataja sanoo.

24-vuotias Johan kertoo nauttineensa vapaa-ajastaan auringon houkutellessa ihmisiä ulos kaupungille. Työarki keittiössä on kulunut välillä toisenlaisessa mielentilassa.

– Se ei ole ollut aina kovin siistiä. Mutta onhan se parempi, että on valoisaa ja lämmitä kuin helvetin kylmää ja pimeää. Eiköhän kaikilla maailmanmenoa seuraavilla meidän ikäryhmässämme ole kuitenkin jonkin sortin ilmastoahdistus.

Krista kohtasi kesäiseen Helsinkiin saapuessaan läkähdyttävän yllätyksen. 44-vuotias nainen asuu pääsääntöisesti Floridassa, jossa asuntoa viilentävät ilmastointilaitteet. Suomessa laitteet puuttuivat, ja kesän hirmuhelteet alkoivat kärvennellä asuntoa.

– Yleensä olemme lähteneet Floridasta tänne kesää pakoon. Pari kertaa olen jo miettinyt, että pääsisinpä takaisin. Siellä on ainakin sisällä kylmä. Ikkunat auki olen pystynyt täällä nukkumaan.

Kasarmitorilla järjestystä valvovalle Tarjalle auringonporotus ei ole ollut päänvaivaksi. Hänen puolestaan lämpötilat voivat jatkua vaikka syksyn puolelle.

– Kyllä minä nautin tästä. Normaalisti olen matkustanut pari kertaa kesässä etelään. Nytkin olen lähdössä elokuun puolivälissä Kyprokselle.

Keltaisiin liiveihin niin ikään pukeutunut Olli tunnustautuu helleihmiseksi, mutta viime aikoina mies on alkanut kaivata myös viileämpiä sääjaksoja. Syksyn tuloon hän suhtautuu myönteisesti.

– Syksy on omalla tavalla erilainen, koska olemme kovia sienestäjiä. Sitten alkavat ulkona taas uudet kujeet.

Ilta-Sanomat pyysi aiemmin lukijoitaan kertomaan, onko sääilmiö jo alkanut ahdistaa. Leijonasosa vastaajista toivoi pitkälle kuumalle kesälle pikaista eläkettä.

Anonyymi

Kyllä on hermot menneet ja pahemman kerran sittenkin! Tällainen kuumuus tekee jo huonovointiseksi perusterveenkin ihmisen. Elämä on mennyt pelkäksi helteen pakoiluksi.

Anonyymi

Kankkunen

Anonyymi

No kyllä! Kesä on pilalla, kun ei kykene olemaan ulkona edes varjossa. Onneksi sisällä on viilentävä ilmalämpöpumppu, muuten oisin jo kuollut. Nuorena ja terveenä helle ei tuntunut missään, mutta kun sairaus on rikkonut elimistön lämmönsäätelyn, ei hellettä kestä yhtään.