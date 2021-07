Pitkittynyt helle aiheuttaa jo monenlaista harmia. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa päivystyksen ruuhkautumisesta.

Husin tiedotteen mukaan sekä erikoissairaanhoidon osastoille että perusterveydenhuollon jatkohoitopaikkoihin on nyt kova jono.

– Pitkäaikainen helle on aiheuttanut ruuhkautumisen. Perusterveydenhuollolla on vaikeuksia ottaa potilaita päivystyksestä, Hus Akuutin toimialajohtaja Maaret Castrén kertoo Husin tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan Husissa toivotaan, että ellei kyseessä ole hätätilanne, otetaan ensimmäiseksi yhteyttä päivystysavun numeroon 116 117. Lisäksi päivystyksen kautta voi hakea palvelusetelin yksityiselle puolelle.

Hus muistuttaa myös, että helteen aikana on tärkeää suojautua auringolta, viilentää asuntoa mahdollisuuksien mukaan sekä nauttia riittävästi nestettä.

Helle on aiheuttanut ruuhkaa myös muualla. Kuopion yliopistollisen keskussairaalan osastonhoitaja Heli Elfving kertoi viikonloppuna IS:lle, että helle on näkynyt päivystykseen hakeutuvien ihmisten lukumäärässä. Tyypillisesti päivystykseen hakeutuva on ikäihminen, jolla on nesteenpoistolääkitys.

– Eilenkin (perjantaina) meillä pötkötti pitkä rivi vanhuksia, joilla on kuivumaa. Suurin on päässyt nesteytyksellä kotiin, Elfving kertoo.

