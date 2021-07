IS Fuengirolassa: Suomalais­turistit kertovat, millaista Espanjassa lomailu on koronan keskellä – yksi asia aiheuttaa erityistä huolta

Espanjan Fuengirola tunnetaan suomalaisten suosimana kohteena. IS vieraili paikan päällä ja selvitti, miten koronavirus näkyy kaupungissa.

Espanjan Fuengirolassa tunnelma on kuin minä tahansa tavallisena sunnuntaina. Palmujen reunustama rantakatu täyttyy ihmisistä, jotka kantavat mukanaan uimapatjoja ja aurinkovarjoja. Terassit ovat tupaten täynnä ja myös aurinkotuolit on aseteltu hietikolle tiiviisti vieri viereen, vaikka pylvääseen kiinnitetyssä kyltissä muistutetaankin puolentoista metrin turvavälistä.

Maskejakaan ei ihmisten kasvoilla näe. Espanjassa on juuri luovuttu maskipakosta ja ihmiset ovat kaikesta päätellen ottaneet tilanteesta kaiken irti. Jos ei tietäisi paremmin voisi kuvitella, että maassa ei ole enää koronaviruksesta tietoakaan. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, päin vastoin. Tartunnat Espanjassa ovat nimittäin jälleen lähteneet selkeään nousuun.

Vaikka päällisin puolin tunnelma kaupungissa vaikuttaa varsin tavalliselta, voi tarkalla korvalla kuunnellessa havaita yhden selkeän eron entiseen. Fuengirola tunnetaan suomalaisten suosimana lomakohteena, ja siinä missä aikaisempina vuosina Fuengirolan rannoilla viihtyvät suomalaiset ovat saattaneet kuulla omaa äidinkieltään puhuttavan jopa enemmän kuin espanjaa, tuntuvat suomalaisturistit olevan tällä kertaa harvassa.

Fuengirolan rannat täyttyivät iloisista auringonpalvojista.

Rannoilta löytyivät ohjeistukset muun muassa asianmukaisiin turvaväleihin.

Saman ovat pistäneet merkille myös suomalaiset Sami ja Maila, keihin törmäsimme paikallisen ravintolan terassilla. He matkustivat Espanjaan heinäkuun alussa ja ovat siitä lähtien viihtyneet Fuengirolassa. Kohde on heille entuudestaan tuttu aikaisemmilta vuosilta, mutta turisteja on kaksikon mukaan huomattavasti edelliskertoja vähemmän.

– Ei pelkästään suomalaisia, vaan myös brittejä ja muita turisteja näkee vähemmän. Tämä näkyy myös kaupungin hintatasossa. Luulen, että täällä on edelleen käytössä talvihinnat, vaikka on lomasesonki. Täällä on edullisempaa kuin yleensä, kaksikko pohtii.

Heinäkuun alussa Espanjaan matkustaakseen ei tarvinnut negatiivista koronatestitulosta tai täyttä rokotesarjaa. Maahan pääsemiseen riitti, kun täyttää terveysministeriön sivuilta löytyvän matkustajalomakkeen, mutta ainakin Helsinki-Vantaan lentokentällä todistus negatiivisesta testituloksesta löytyi kaiken varalta monen matkustajan taskusta. Sami ja Maila eivät testeissä käyneet, sillä he ovat kumpikin sairastaneet koronan puolen vuoden sisällä.

– Ei tämä matkustaminen meitä sen kummemmin pelottanut. Kunhan vaan pitää huolen maskin käytöstä ja hyvästä käsihygieniasta. En näe mitään sen kummempia riskejä. Ehkä yökerhoihin en menisi tai muihinkaan sellaisiin paikkoihin, missä on paljon ihmisiä, he miettivät.

Sami ja Maila ovat vierailleet Fuengirolassa usein, eikä korona pidätellyt heitä tälläkään kertaa.

Rantakadulla ei näkynyt kasvomaskeja, sillä Espanjassa luovuttiin juuri maskipakosta.

Samoilla linjoilla olivat myös ystävykset Petra ja Natalie, jotka viettivät aurinkoista sunnuntaipäivää Fuengirolassa tyttäriensä Chantalin ja Selindan kanssa. Petralle Fuengirola on tuttu matkakohde, sillä hän on vieraillut kaupungissa lähes vuosittain.

– Espanja on minulle kuin toinen kotimaa. Huomaan kyllä, että monet tutut kaupat ja kohteet täällä ovat joutuneet sulkemaan ovensa. Me tulimme tänne juuri kun maskipakosta huomattiin ja sen kyllä huomaa. Myös paikalliset nauttivat siitä, että saa olla vähän vapaammin, Petra pohtii.

– Me tulimme tänne itse asiassa ensimmäisen kerran jo maaliskuussa. Tyttäreni kävi täältä käsin koulua etänä. Silloin jopa vähän hävetti olla täällä lämmössä, Natalie lisää.

Chantal, Natalie, Petra ja Selinda viettivät aurinkoista sunnuntaipäivää Fuengirolassa.

Helteet ovat hemmotelleet väkeä myös Espanjassa. Sunnuntaina lämpötila kipusi reippaasti yli 30 asteen.

Vaikka nelikolta ei vaadittu negatiivisia koronatestituloksia maahan saapuessaan, olisi tilanne nyt eri. Tällä hetkellä Helsinki ja Uusimaa on luokiteltu jälleen riskialueiksi, ja Espanjaan päästäkseen tarvitsee esittää todistus negatiivisesta koronatestituloksesta, täydestä kaksi viikkoa voimassa olleesta rokotesarjasta tai puolen vuoden sisään sairastetusta koronaviruksesta.

– Kun me palaamme Suomeen, menemme testeihin. Tilanteet täällä voivat muuttua hyvinkin nopeasti. Se tietynlainen epätietoisuus on ainoa asia, mikä tässä asiassa hieman stressaa eikä lentoyhtiöiltäkään saa aina tietoa. Mutta en koe täällä mitään pelkoa sairastumisesta, Natalie selittää.

– Monet kysyivät Suomessa, että miten uskallatte lähteä. Mutta elämme täällä samalla tavalla. Käytämme maalaisjärkeä, maskeja kaupassa ja viihdymme pääosin ulkona. Ei minulla täällä mitään koronapelkoa ole, Petra lisää.

Jussi Portaankorva pyörittää Fuengirolassa Bar Himaa.

Baarista löytyvät koronaohjeistukset myös suomeksi.

Vaikka korona ei tällä hetkellä suoranaisesti estä suomalaisten lomailua Fuengirolassa, on pandemia näkynyt paikallisten yrittäjien kukkarossa selvästi. Kahta baaria ja autovuokraamoa kaupungissa pyörittävä Jussi Portaankorva kertoo koronan tyrehdyttäneen liiketoiminnan täysin yli vuodeksi.

– Asiakaskuntamme on koostunut aina pääosin suomalaisista, jotka asuvat täällä. Jos tulet Espanjaan lomalle, et välttämättä halua tulla vierailemaan suomalaiseen baariin. Nyt täällä asuvat suomalaiset ovat lähteneet Suomeen eikä turistejakaan näy. Toki kesät ovat olleet meille aina talvea rauhallisempaa aikaa, muun muassa Fuengirolan rannan kupeessa sijaitsevaa Himabaaria pyörittävä Portaankorva kertoo IS:lle.

Espanjassa koronavirusta on pyritty ehkäisemään muun muassa maskipakoilla ja ulkonaliikkumiskielloilla, mikä on väistämättä vaikuttanut myös Portaankorvan yrityksen toimintaan. Vaikka tilanne on parempaan päin ja ehdottomista kielloista ja rajoituksista on luovuttu, eivät esimerkiksi baarit ole pystyneet jatkamaan toimintaansa normaaliin tapaan.

– Asiakasmääriä on rajoitettu ja aukioloaikoja supistettu. Ennen saimme pitää baaria auki kahteen asti yöllä, mutta nyt suljemme kahdeltatoista. Lisäksi terasseilla ei saa tällä hetkellä esimerkiksi polttaa, mikä on ärsyttänyt asiakkaita hirveästi, Portaankorva avaa tämän hetkisiä rajoituksia.

Suomen lippu koristi myös rantahiekalle rakennettua hiekkalinnaa.

Espanjan koronatilanne on pahentunut viime aikoina huomattavasti.

Portaankorva on kuitenkin toiveikas. Hän uskoo, että syksyn tullen tilanne paranee entisestään. Portaankorvan mukaan hän on tuntenut Espanjassa olonsa hyvin turvalliseksi koko pandemian ajan, eikä hän itse näe matkustamisessa sen kummempia riskejä.

– Jos katson esimerkiksi autovuokraamomme varauskalenteria näyttäisi siltä, että turisteja on tulossa tänne enemmän, kun syksy lähestyy. Täällä on hyvä rokotustilanne ja rajoituksista pidetään huoli. En siis näe syytä, miksei tänne voisi Suomesta matkustaa, Portaankorva pohtii.