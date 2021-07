MTV: Tytti Yli-Viikari kommentoi potkujaan lainaamalla Shakespearea – ”Minulle on sanottu, että nyt on isot voimat liikkeellä”

Valtiotalouden tarkastusviraston pääjohtajan paikalta erotettu Tytti Yli-Viikari palasi julkisuuteen MTV:n SuomiAreenan paneelikeskustelussa tiistaiaamuna.

Yli-Viikari osallistui keskusteluun, jossa puitiin sitä, kuka antaa viimeisen tuomion vuoden 2021 Suomessa.

Tytti Yli-Viikari saapumassa tilaisuuteen.

MTV:n mukaan Yli-Viikari kommentoi saamiaan potkuja lainaamalla William Shakespearea.

– Shakespearen sanoin, kun iso pyörä pyörii mäkeä alaspäin, kannattaa hellittää otetta tai se taittaa niskat. Ajattelen tarinan kaaria. Jos jonkun on oltava ylhäällä, sen on tultava alas. Se on vain osa meitä ihmisiä. Minulle on sanottu, että nyt on niin isot voimat liikkeellä, että tulee se pilkku ja mun annetaan mennä. Tässä on ollut tietyt intressit liikkeellä, Yli-Viikari veisti MTV:n mukaan.