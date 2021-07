Kansanedustaja Tom Packalénin naisystävän auto ja koira varastettiin Kouvolassa

Koira ja auto ehtivät olla väärissä käsissä vain parisen tuntia. Packalén kiittää kaikkia etsintään osallistuneita.

Perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalénin naisystävän auto ja autossa ollut koira varastettiin maanantai-iltapäivänä Kouvolassa. Packalén kertoi asiasta Facebookissa.

Packalén kertoo IS:lle, että hänen naisystävänsä oli tulossa ystävän luota Itä-Suomesta Helsinkiin, kun hän päätti käydä pikaisesti kaupassa Kouvolassa.

– Naisystäväni oli jättänyt ilmastoinnin autoon päälle koiralle, kun koiraa ei voinut viedä kauppaan, ettei se läkähdy sinne tuossa helteessä. Hän oli alle viisi minuuttia poissa, niin joku nappasi sen auton siitä.

Auto oli ilmastoinnin vuoksi käynnissä, eikä ollut Packalénin mukaan lukittuna. Asiasta tehtiin rikosilmoitus.

Tapaus ei kuitenkaan ehtinyt kauaa vanheta, kun Packalén ilmoitti koiran ja auton löytyneen.

– Koira ja auto ovat nyt löytyneet. Naisystäväni on matkalla katsomaan, että kaikki on kunnossa. Tämä on viimeisin tietoni, jonka sain juuri äsken.

Packalénin Facebook-päivitystä asiasta jaettiin parin tunnin aikana melkein 3 000 kertaa. Hän haluaa kiittää kaikkia etsintään osallistuneita.

– Kiitos kaikille. En tiedä ihan tarkkaan sitä lukua, mutta tunnissa ihmiset jakoivat sitä lähes parituhatta kertaa. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana tässä.