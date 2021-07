Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Tästä kesän suosikkilajista on kyse – sup-Jonne jakaa parhaat vinkit

Standup paddleboarding (sup) eli seisaaltaan melominen on kasvattanut Suomessa valtavasti suosiotaan vuosi vuodelta. ISTV kävi tutustumassa suppailun saloihin Helsingin Töölönlahdella. Mikä suppailussa vetoaa ja kuinka vaikea laudan päälle on nousta, jos sattuu tippumaan?

