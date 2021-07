Helleputkeen tulossa ehkä tauko

Helteinen sää jatkuu tällä viikolla suuressa osassa maata. Perjantaina saderintama tuo Suomeen kuitenkin hetkellisesti myös viileämpää ilmaa.

Maanantaina hellerajan yläpuolelle päästään koko Suomessa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Tuomo Bergman.

Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee maanantaina sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat yltyä kohtuullisen voimakkaiksi. Puuskat voivat olla yli 15 metriä sekunnissa ja sadetta voi tulla tunnissa yli 20 milliä.

30 asteen lukemiin ei vielä maanantaina päästä. Tiistaina tähän tulee kuitenkin muutos.

– Itärajan tuntumassa Etelä- ja Kaakkois-Suomessa kolmekymmentä astetta menee todennäköisesti rikki, Bergman sanoo.

Sää jatkaa edelleen lämpenemistään keskiviikkona, ja torstai on Bergmanin mukaan todennäköisesti viikon lämpimin päivä. Maan kaakkoisosissa hätyytellään silloin 32 asteen lämpötiloja.

Perjantaina säässä tapahtuu käänne, kun Suomeen saapuu lännestä saderintama, joka viilentää ilmaa hetkellisesti. Rintama pyyhkäisee Bergmanin mukaan todennäköisesti laajalti koko Suomen yli.

Bergmanin mukaan on siinä ja siinä, vetääkö rintama lämpötilan hellerajan alapuolelle laajalti koko maassa.

– Etelässä ja Keski-Suomessa voi olla perjantaina hellettä ennen sadealuetta ja lauantaina voi lämmitä hyvinkin uudestaan helteeksi.

Se, katkeaako helleputki, riippuu siis ajoituksesta: milloin sade saapuu ja toisaalta, palaako helle heti takaisin. Sateen aikana lämpötilat voivat tipahtaa kahdenkymmenen asteen tuntumaan.

– Kyllähän se tuntuu tällaisen helleputken jälkeen viileähköltä, Bergman sanoo.

Lämpö kuitenkin palaa Bergmanin mukaan Etelä- ja Keski-Suomessa viikonlopun aikana.

Helle ei ole siis jättämässä Suomea tälläkään viikolla. Forecan mukaan Suomessa on mitattu kuluvan hellejakson aikana hellettä joka päivä 17. kesäkuuta lähtien.

Maanantai on siis 26. helteinen päivä putkeen. Ennätyksellinen helleputki ei kuitenkaan vielä ole. Vuosina 2014 ja 1973 hellettä on nimittäin mitattu yhteensä 38 peräkkäisenä päivänä.

Asemakohtainen ennätys on kuitenkin jo lähempänä, sillä Anjalan asemalla on mitattu yhtäjaksoisesti 24 päivän ajan, kun ennätys on 26 hellepäivää. Se tehtiin vuonna 2014 kolmella havaintoasemalla.