Hirmuhelle jatkuu Kaliforniassa – suomalainen Johanna kertoo, miltä yli 45 asteen kärvennys tuntuu

Viisi minuuttia auringossa alkaa tuntua jo tukalalta, Johanna kuvailee.

Yhdysvaltain länsirannikkoa koettelee hirmuhelle. Lämpötila on noussut Kalifornian, Nevadan ja Arizonan alueella reilusti yli 40 celsiusasteen. Lukemat ovat poikkeuksellisia jopa kuumana tunnetun alueen mittareilla.

Elohopea on kohonnut viikonloppuna korkeimmillaan 54,4 asteeseen Kalifornian Sierra Nevadan vuoriston Kuolemanlaaksossa. Samalla alueella mitattiin maailman kaikkien aikojen lämpöennätys eli 56,7 celsiusastetta vuonna 1913.

Lue lisää: Kalifornia kärvistelee käsittämättömässä kuumuudessa – kaikkien aikojen ennätys 56,7 astetta uhkaa rikkoutua

Los Angelesin piirikunnan Palmdalessa asuva suomalainen Johanna Gerass kertoo IS:lle, että mittari kohosi hänen takapihallaan lauantaina varjossakin 47 asteeseen.

Sunnuntaina lämpötila oli noussut jo reiluun 39 asteeseen jo aamupäivästä.

– Kyllä se on todella erikoista. Kun menee ulos ja siellä on pikkuinen tuuli, on aivan kuin hiustenkuivaajalla puhaltaisi. Kyllä täällä paikallisetkin ihmiset sanovat, että ei täällä yleensä tähän aikaan vuodesta vielä näin lämmintä ole. Elokuussa saattaa tulla yli 38 astetta, mutta ei yleensä tähän aikaan.

Gerass kuvailee lämpöä auringossa polttavaksi. Pidempiaikainen ulkona liikkuminen on melkein mahdotonta.

– Jos on viisi minuuttia auringossa niin se on jo tosi tukalaa. Varjossa jos on vähän tuulenvire, kyllä siinä jonkin 10–15 minuuttia kykenee istumaan, mutta kyllä sitä sitten jo mielellään palaa sisälle. Ei tuosta enää nauti, on liian kuuma. Ihan kuin olisi miedossa saunassa koko ajan, mutta tietenkään ei ole paikkaa, mihin heittää löylyä.

Takapihan uima-allas on osoittautunut viime päivinä kullanarvoiseksi, ja Gerass kertoo pulahtavansa veteen useita kertoja päivässä. Sisällä viileydestä huolehtii ilmastointi, joka huutaa aamusta iltaan.

– Sähkölaskussahan se näkyy kovasti. Normaalikesänä olemme laittaneet joskus neljältä iltapäivällä ilmastoinnin päälle, mutta nytkin laitoin ennen yhdeksää. Ilman sitä sisälläkin olisi tukalaa.

Ilmanlaatu on pysynyt Gerassin mukaan Palmdalen alueella yllättävän hyvänä. Siitä huolimatta olo käy tukalaksi niin suomalaisilla kuin paikallisillakin.

– Ei se hengittäminenkään niin mukavaa ole, kuin miedossa saunassa istuisi koko ajan, ja sitä jatkuu päivätolkulla.

Myös hermot ovat kireällä mittarin ylittäessä 40 asteen rajan heti aamusta.

– Minulla on yleensä pitkä pinna ja olen huumorintajuinen, mutta tahtoo olla, ettei huumorintaju riitä enää. Pienetkin asiat kiukuttavat helposti. Huomaa, ettei tervettä ole enää päällekään tällainen kuumuus, aivot käyvät ylikuumana koko ajan.

Helpotusta helteisiin ei ainakaan toistaiseksi ole näkyvissä. Seitsemän päivän ennusteen mukaan päivälämpötila on alimmillaan noin 37 astetta, ja ylimmillään jopa 43 astetta.

– Ei tässä hirveästi kyllä ole parempaan suuntaan menossa, satasta (fahrenheitasteita) paukkuu ainakin vielä seuraava viikko.

Äärimmäiset lämpötilat voivat olla myös terveydelle haitallisia. Gerass toivoo, että pahimmasta lämpöaallosta päästäisiin yli mahdollisimman pian.

– Onhan tämä kokemus, Suomessa ei ole ikinä tällaista ollut. Toivotaan, että ihmiset pysyvät terveenä ja hengissä. Vanhusten puolesta pelottaa, ettei tämä käy heille liian raskaaksi.