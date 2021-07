Jyrisevä tauko paahteeseen – näin sunnuntain ukonilmat etenevät

Tänään Pohjanmaan ja Kainuun alueilla on luvassa ukkospuuskia ja sadekuuroja.

Tänään muuten lämmintä ja poutaista keliä häiritsee läntisestä Suomesta maan yli puskeva sadealue. Ruotsissa liikkuva matalapainealue kulkee pohjoiseen ja se tuo mukanaan kuurottaisia sateita myös Suomeen.

Forecan meteorologin Anna Latvalan mukaan näistä sateista suurin osa painottuu Länsi-Suomen, Pohjanmaan, Kainuun sekä Lapin seudulle.

– Joitakin yksittäisiä kuuroja voi tulla myös etelässä ja idässäkin. Ei varmaa poutaista päivää ole missään Suomessa, mutta etelän ja idän kuurot jäävät pienemmiksi ja paikallisiksi. Yöllä sateet ovat jo siirtyneet pääasiassa Lappiin, Latvala sanoo.

Sadealue voi tuoda mukanaan myös ukkosta. Latvalan mukaan ukkonen on hiponut Pohjanmaan rannikkoa jo tänä aamuna ja Pohjanmaan sekä Kainuun suunnalla voi tänään ukkostaa.

– Sanoisin, että suurin osa ukkosista tulee tänään Vaasa-Pohjois-Karjala -linjan pohjoispuolella eteläiseen Lappiin asti. Illalla painopiste siirtyy vielä hieman pohjoisemmaksi, Latvala kertoo.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen rajusta ukonilmasta useille maa-alueille Keski-Suomen korkeudelta aina Sallaan asti.

Kuurot ja ukkospuuskat ovat Latvalan mukaan luonteeltaan hyvin tavanomaisia muut sääolosuhteet huomioon ottaen.

– Paikallisesti voi tulla ihan kunnon ukkoskuuroja. Niihin liittyy puuskia, salamointia ja reippaampia sateita, mutta ei ole kyse mistään laaja-alaisesta ukkosalueesta, Latvala toteaa.

Latvala kertoo, että huomenna sateet ja ukkoskuurot ovat pitkälti siirtyneet Lapin puolelle. Pohjanmaan rannikolla voi vielä sataa jonkin verran, mutta pienemmässä määrin.

Sateista huolimatta sää on muuten tänään lämmin lähes koko maassa. Lämpötila on pohjoista Lappia lukuun ottamatta yli 25 asteen koko maassa. Kuuminta on maan keski-, itä- ja eteläosissa, joissa lämpömittari lähentelee parhaimmillaan jopa 30 celsiusasteen lukemia.