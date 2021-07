Järvinen kehottaa ihmisiä vastaamaan tartunnanjäljittäjien yhteytenottoihin.

Koronaviruksen tartunnanjäljitys on kohdannut viime aikoina haasteita, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Asko Järvinen. Pietarista palanneet EM-kisaturistit ovat vaikuttaneet välttelevän tartunnanjäljitystä pääkaupunkiseudun kunnissa. Asiasta uutisoi ensin MTV:n uutiset.

Järvisen mukaan pääkaupunkiseudun kaupungeista on tullut asiasta selkeää viestiä. Yhdessä kunnassa busseilla Suomeen saapuneista kisaturisteista on tavoitettu vain kolmannes.

– Tartunnanjäljitys on tietysti jo mennyt vähän ohi Pietarista kisoista palanneiden osalta, mutta se on varmaan yksi tekijä, joka selittää tartuntojen nousua, Järvinen kertoo IS:lle.

Kisaturistien tavoittaminen on ollut poikkeuksellisen vaikeaa, sillä yleensä ihmisten tavoittaminen ei ole muodostunut tämän mittakaavan ongelmaksi.

– Yleensä on mennyt aika hyvin kyllä, toki se vähän vaihtelee. Minusta mitä aikaisemmin on vuoden aikana tehty, on huomattavasti paremmin kiinni saatu. Huomattavasti paremmin ovat myös ihmiset vastanneet tartunnanjäljittäjien kysymyksiin.

Poikkeuksena Järvinen mainitsee Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin kohtaamat haasteet. Tartunnanjäljittäjille on jopa raivostuttu yhteydenotosta.

Järvisen mukaan seuraukset siitä, mitä voi tapahtua jos tartunnanjäljittäjiä vältellään, ovat jo näkyvissä.

– Se tarkoittaa sitä, mitä on nyt nähty, että tapausmäärät nousevat ja ne leviävät lähipiirissä. Jos tartuntaketjuja ei saada katkaistua, silloin nousukäyrä voi pahimmillaan olla voimakaskin, eli uusia tartuntoja syntyy huomattavasti enemmän.

Päivittäiset koronavirustartunnat ovat olleet nousussa viime aikoina. Esimerkiksi Uudellamaalla tartuntamäärät ovat kasvaneet jo kolmen viikon ajan.

Koko maassa päivittäiset tartunnat ovat olleet tällä viikolla 300 tartunnan hujakoilla.

Tapausmäärien nousua selittää osittain viruksen deltamuunnoksen nousu valtatyypiksi. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan EM-kisaturistien koronatapauksista 91 prosenttia oli deltamuunnosta.

Kaikista uusista tutkituista testituloksista deltavariantin osuus on yli 80 prosenttia. Virusmuunnosta pidetään huolestuttavana, koska sen tartuttavuus ja leviämisteho ovat suurempia.

Tartunnanjäljityksen avulla pystytään katkaisemaan merkittävä osa syntyvistä tartuntaketjuista, mikä vähentää uusia tartuntoja huomattavasti.

Tartuntaketjujen jäljittämättä jättäminen taas voi johtaa siihen, että altistuneet ihmiset levittävät tautia omassa lähipiirissään. Järvinen kehottaa ihmisiä suhtautumaan asiaan vakavasti.

– Jos tartunnanjäljitys ottaa yhteyttä tai jos tulee tuntemattomasta numerosta soitto kesän aikana, kyllä siihen pitäisi pyrkiä vastaamaan varsinkin jos on ollut muiden ihmisten kanssa tekemisissä.

– Mahdollisuus tietysti sillekin on, että jos tartunnanjäljitys ei kiinni saa, sitten päätyy asioimaan poliisin kanssa, koska poliisilta voidaan pyytää virka-apua, hän muistuttaa.