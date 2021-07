Kutsu palvelukseen kävi turhan aikaisin.

Keskiviikkona Otso Ollikaisen tyttären puhelimeen saapui yllättävä tekstiviesti Karjalan prikaatilta. Viestin mukaan tyttären olisi pitänyt aloittaa asepalveluksensa maanantaina kello 16.00. Mikäli hän ei saapuisi prikaatiin lauantaina häntä epäiltäisiin sotilaskarkuruudesta.

Viesti saapui Ollikaiselle täytenä yllätyksenä, eikä ihme. Hänen tyttärensä on kahdeksanvuotias, eli ainakin kymmenen vuotta liian nuori asepalvelukseen.

– Viestissähän ilmoitettiin hyvin sotilaalliseen tyyliin, että palvelukseen pitää saapua ja jos ei lauantaina kello neljään mennessä saavu niin luvaton poissaolo palveluksesta muuttuu sotilaskarkuruudeksi, Ollikainen kertoo.

Ollikaisen mukaan viesti todennäköisesti päätyi hänen tyttärelleen puhelinnumeron edellisen omistajan takia.

– Tytöllä on ollut numero noin reilun vuoden ajan. Numeron edellinen omistaja on antanut kyseisen numeron Puolustusvoimille kutsunnoissa tai myöhemmin, mutta hänen numeronsa on vaihtunut sen jälkeen ja sitä numeroa hän ei ole ilmoittanut, Ollikainen sanoo.

Teleoperaattorit pitävät numeroita jäädytettynä jonkun aikaa niiden käytön päättymisen jälkeen. Tämä jäädytysjakso on kuitenkin yleensä vain muutaman kuukauden mittainen, joten numero voi siirtyä yllättävän nopeasti uudelle omistajalle.

Ollikaisen mukaan hän ei ole kuullut vastaavista tapauksista Puolustusvoimiin liittyen, mutta hänen Twitter-julkaisunsa vastauksissa on kerrottu erinäisiin muihin tahoihin liittyvistä tilanteista.

– Olen kuullut esimerkiksi puheluista sosiaalitoimelta, jossa lapsettomalle henkilölle on kerrottu, että hänen pojallaan olisi hyvin vakavia ongelmia. Kaikenlaisia pieniä kämmejä kyllä, mutta ei Puolustusvoimien yhteydessä, Ollikainen toteaa.

Tekstiviestin saavuttua Ollikainen otti sähköpostitse Karjalan prikaatiin yhteyttä. Uutta viestiä ei enää tullut ja Ollikainen kiitteleekin Puolustusvoimia nopeasta reagoinnista. Myös Puolustusvoimien Twitter-tili vastasi Ollikaisen omaan julkaisuun.

– Otin yhteyttä Karjalan prikaatin asevelvollisten sähköpostiosoitteeseen. Sieltä vastattiin, että asia on selvä ja heidän tavoittelemansa henkilön numero on selkeästi vaihtunut, Ollikainen sanoo.

Vaikka viesti tulikin nyt väärälle henkilölle, Ollikainen kertoo epäilevänsä, että tytär aikanaan kyllä asepalvelukseen saattaa päätyäkin.

– Onhan neiti sen verran sähäkkä tapaus, että en kyllä yhtään hämmästyisi jos hän asepalvelukseen päätyisikin jossain vaiheessa, Ollikainen toteaa naureskellen.