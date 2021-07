Kaarle Gummerus on avustanut syytettyjä oikeudessa monissa karmeissa tapauksissa – ne eivät tule uniin, toisin kuin Ylöjärven tragedia

Kun tuomioistuimessa on esillä kuohuttava henkirikos, aika usein syytettyä avustaa juristi Kaarle Gummerus.

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin lokakuussa 2020.

Kuohuttavien tapausten lista on pitkä. Asianajaja Kaarle Gummerus on avustanut Turun terroristipuukottajaa, Seinäjoen teinisurmaajaa, Ikaalisten "päiväkirjasurmaajaa", tamperelaista "Krissen" surmaajaa...

Moni on tätä hämmästellyt ja kysynyt Gummerukselta suoraan, miten hän voi olla kerta toisensa perään avustamassa syytettyjä noin karmeissa tapauksissa. Eivätkö ne tule uniin?

– Jostain syystä ne eivät minulla tule uniin. Yhtä tapausta lukuun ottamatta, Gummerus aloittaa.

Gummerus kertoo, ettei hän ole käytännössä tehnyt muita kuin asianajajan töitä. Rikosjutut muodostavat pääosan toimeksiannoista. Ne imaisivat mukaansa heti uran alussa.

– Niiden viehätys on siinä, että ne ovat ihmisten juttuja. Tässä käsitellään aina ihmisten välisiä asioita, Gummerus selittää.

– Jutut ovat selkeitä kokonaisuuksia. Tutkinta alkaa, tulee syyteharkinta, tulee käräjävaihe, ja juttu päättyy. Rikosasioiden hoitaminen on kohtuullisen selkeää verrattuna moniin siviiliasioihin, jotka elävät joka suuntaan.

Henkirikosjutun hoitaminen on teknisesti samanlainen prosessi kuin monen muun rikosasian hoitaminen. Se, että joku on menettänyt henkensä, tuo siihen kuitenkin erityispiirteen, Gummerus sanoo. On tapahtunut peruuttamatonta.

Henkirikoksen jälkeen tekijä on usein itsekin järkyttynyt tapahtumista, Gummerus tietää.

– Hän pohtii, miksi näin kävi. Jotkut ovat aika sekaisin. Aika moni menee humalan taakse; näin nyt vain kävi.

Myös tekijän läheiset kokevat usein suurta tuskaa.

– Osa vanhemmista tuntee perusteetontakin syyllisyyttä, jos heidän lapsensa on tehnyt jotain.

– Sitten on tapauksia, joissa läheiset toteavat, että elämäntyyli huomioon ottaen oli odotettavissakin, että jotain tapahtuu.

Gummeruksen hoitamat tapaukset herättävät usein suuria tunteita myös sivullisissa. Kun Gummerus avusti terroristipuukottajaa, joka elokuussa 2017 oli murhannut Turussa kaksi ihmistä ja haavoittanut kahdeksaa, hän sai rajuakin palautetta. Suoria uhkauksia ei tullut, mutta häpeämään kyllä kehotettiin.

– Sain muutamia viestejä, että miksi tällaista avustat, kun selvästi rikollisesta on kysymys. Joku taisi toivoa, että omille läheisilleni käy samoin kuin uhreille.

– Sitten oli humalassa oleva mies, joka soitti ja haukkui minut antaumuksella. Sitten kun keskusteltiin, hän lopuksi hymähti ja toivotti hyvää jatkoa.

Niitäkin tapauksia on, joita Gummerus ei voi moraalisista syistä hoitaa.

– Jos päämies kertoo, että hän on tehnyt näin ja näin, ja nyt minun pitäisi keksiä tarina, jolla hän selviää syytteestä, totean, että en pysty sitä tekemään. Niin ei saa tehdä. Se on meiltä kiellettyä.

Gummerus avusti 2011 ”päiväkirjasurmaajaa”, joka piirsi surmaamansa tytön päiväkirjaan verellä.

Oikeudessa Gummerus esiintyy hillitysti. Ei turhaa dramatiikkaa, ei teatraalisia eleitä, ei samanlaista meininkiä kuin tv-sarjoissa.

– Jos ajatellaan tunnettuja asianajajia, joilla on oma tyylinsä, niin ne on niitten tyylejä. Sitten näkee sellaisia, jotka yrittävät kopioida niitä. Se on enemmänkin koomista. Kun on pitkiä istuntoja, ei siinä pysty vetämään roolia päivätolkulla. Kyllä siinä olet loppujen lopuksi oma itsesi.

Asiakkaat eivät aina ole hillittyjä. Murhakäräjillä näkee joskus röyhkeitä ja ylimielisiä vastaajia.

– Välillä sattuu, että päämies menettää hermonsa ja esittää epäasiallisia kommentteja. Sanon suoraan, että nyt oot hiljaa. Joskus olen pyytänyt taukoa siitä syystä, että haluan keskustella päämiehen kanssa käytöksestä.

Mikä sitten on se tapaus, joka tuli jopa Gummeruksella uniin?

Tapaus sattui Ylöjärvellä joulun alla 2012. Pikkupojat tekivät tunnelin lumikasaan. Kaksi poikaa lähti pois. Kolmas poika, 8-vuotias, jäi tunneliin. Sitten tuli aura-auto ja kippasi lumet kasan päälle.

– Poika tukehtui kuoliaaksi. Syytettä kuolemantuottamuksesta ei koskaan tullut. Tapaus todettiin tapaturmaksi, Gummerus kertoo.

– Se kosketti, koska uhri oli omien lasteni ikäinen. Oli vielä samanlainen haalari päällä, kun hän kuoli.