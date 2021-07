Miksi elinkautiseen murhasta tuomittu oli vapaalla jalalla? Rikosoikeuden professori kertoo

Milla Arosen murhasta keskiviikkona elinkautiseen tuomittu mies etsintäkuulutettiin perjantaina, kun hän ei ollut ilmoittautunut suorittamaan rangaistustaan. Moni saattoi ihmetellä, miksi tuomittu oli vapaalla jalalla.

Varusmies Milla Arosen murhasta elinkautiseen tuomittu 26-vuotias Jyri Kristian Nieminen etsintäkuulutettiin, sillä hän ei ollut ilmoittautunut suorittamaan rangaistustaan. Poliisi pyysi hänestä yleisöltä vihjeitä. Tuomittu saatiin perjantaina iltapäivällä kiinni Keski-Suomesta. Tuomio annettiin Turun hovioikeudessa tämän viikon keskiviikkona.

Murhasta tuomitun etsintäkuulutus saattoi ihmetyttää monia: miten elinkautiseen tuomittu saattoi olla vapaalla jalalla?

Tästä se johtuu:

Hovioikeus määräsi Niemisen poissaolevana vangittavaksi. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen kertoo tämän tarkoittavan sitä, että henkilö ei ole ollut oikeudenkäynnissä läsnä. Koska kyseessä on niin sanottu kansliatuomio, siellä ei voikaan olla läsnä.

– Jos henkilö määrätään vangittavaksi samassa yhteydessä kuin tuomio annetaan, niin käytännössä vangitaan aina poissaolevana, Tolvanen sanoo.

– Kun ihminen määrätään tuomiolla vangittavaksi, häntä ei tarvitse vangitsemisessa enää erikseen kuulla, vaan hänet määrätään suoraan vangittavaksi tuomiolla.

Jos hovioikeus vangitsee henkilön poissaolevana, Rikosseuraamuslaitoksen on annettava etsintäkuulutus.

Tällöin poliisille menee tieto siitä, että henkilö pitää tavattaessa toimittaa suorittamaan rangaistus. Kun ihminen on etsintäkuulutettu tuomiosta, hän voi myös itse ilmoittaa itsestään poliisille tai kävellä suoraan vankilaan.

Rikostarkastaja Teemu Saukoniemi Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoi IS:lle aiemmin, että yksi keino löytää tuomittu, on pyytää vihjeitä yleisöltä, kuten Niemisen kohdalla tehtiin.

Saukoniemen mukaan Rikosseuraamuslaitos pyytää poliisilta virka-apua yleensä pidempien tuomioiden osalta nopeasti. Jyri Niemisen etsintäkuulutus on rikostarkastajan mukaan poikkeuksellinen siksi, että hänet on tuomittu elinkautiseen.

– Aika useinhan henkilö on silloin tutkintavankina.

Niemisen osalta tuomio kuitenkin muuttui hovioikeudessa huomattavasti. Hovioikeus tuomitsi Niemisen elinkautiseen vankeuteen murhasta. Aiemmin käräjäoikeudessa hän oli saanut alle kolmen vuoden vankeustuomion muun muassa törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Tuomittu oli vapaalla jalalla valitusprosessin ajan odottamassa hovioikeuden päätöstä, sillä oltuaan pitkään tutkintavankeudessa, hän vapautui.

Saukoniemi kertoo, että tuomio ei poistu mihinkään, vaikka tuomittu välttelisi vankilaan menemistä. Sitten, kun henkilö tavoitetaan, tuomio pannaan täytäntöön.

Rikosseuraamuslaitokselta kerrotaan, että on olemassa kaksi erilaista täytäntöönpanoperustetta: ihminen voidaan ottaa vankilaan sisälle joko niin, että hänelle on määrätty arviointikeskuksesta ilmoittautumispäivä ja hän noudattaa sitä ja tulee silloin, tai sitten henkilöllä on voimassa etsintäkuulutus tuomiosta. Etsintäkuulutus annetaan myös silloin, jos ihminen jättää tulematta vankilaan sovittuna päivänä.

Vaikka henkilö olisikin saanut lainvoimaisen tuomion, mutta arviointikeskuksesta ei ole vielä määrätty hänelle ilmoittautumispäivää, eikä häntä ole myöskään etsintäkuulutettu, vankilaan ei voi kävellä itse pelkästään sillä perusteella, että on saanut lainvoimaisen tuomion.

Jotta vankilaan voi siviilistä mennä, täytyy siis olla täytäntöönpanoperuste: joko etsintäkuulutus tai ilmoittautumispäivä.

Silloin, kun tuomittu vangitaan hovioikeudessa poissaolevana, tehdään aina etsintäkuulutus.