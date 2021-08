Perjantai-dokkarissa elämästään kertova Mika Siirilä kuuluu lukutaidottomien aikuisten yllättävän suureen joukkoon.

Kälviäläisellä Mika Siirilällä on aina ollut riippakivi kaulassaan: hän ei ole oppinut lukemaan synnynnäisen häiriön vuoksi.

Sanat ovat hänelle käsittämättömiä kirjainpötköjä, 47-vuotias mies kertoo Perjantai-dokumentissa (2019) aakkosta kädessään tavaten.

Hän osaa kirjaimet, mutta siihen se jää.

– Sitä ei hahmota sanaksi, se nyt vain on tuolla lailla yhdessä jonossa.

– Kun on tuommoinen vika, niin sehän on paha hetki joka päivä. Tulee tunne, että olet toisen luokan kansalainen.

Vaimo Salla on Mikalle korvaamaton apu. Hän lukee tekstin puheeksi niin kaupassa paketeissa, liikenteessä kylteistä, kotona laskuista kuin sohvalla tekstityksellisiä tv-ohjelmia katsottaessa. Kun tekstiviesti kilahtaa puhelimeen, Mika juoksee Sallan luo. Sumeita sanoja on kaikkialla.

Mika on suorittanut peruskoulun keskiarvolla 6,7 ja jatkanut ammattikouluun maalarilinjalle. Töissä hän on ollut niin rakennusliikkeessä kuin roskia ajamassa.

– Vähän niinku semmoista sekatyömieselämää vietetty, hän kuvailee.

Eläkkeelle Mika pääsi pari vuotta sitten lukihäiriön ja ADHD:n takia. Mikalla on Keski-Pohjanmaalla Kokkolan Kälviällä oma romuliike, jonka pyörittäminen tuo tärkeää sisältöä elämään. Piha on täynnä vanhoja autoja ja muuta vanhaa metallia.

– Se on minun henki ja elämä. Periaatteessa mä pakenen todellisuutta tähän romuun. Täällä ei tartte kuin tietää metalli. Ei siinä mitään lukutaitoa tarvita, Mika sanoo.

– Kun on romunkeruussa ja ajelee menemään, se on onnellista, kun saa yksikseen mietiskellä kaikenlaisia syntyjä syviä.

Lukukeskuksen mukaan 11 prosentilla suomalaisista on heikko lukutaito ja selkokielen tarpeessa on noin 14 prosenttia suomalaisista. Selkokielen tarve on kasvanut viidessä vuodessa huomattavasti.

Vuonna 2005 Mika päätti lähteä kunnallisvaaleihin oman listansa ehdokkaana, ja hän pääsi Kälviän kunnallisvaltuustoon kirkkaasti sisään. Hän tahtoi tehdä Kälviästä paremman paikan.

– Se on kyllä ollut elämän hienoja hetkiä.

– Hyvin mä pärjäsin valtuustossa, vaikken lukea osannutkaan. Mamma luki kaikki paperit, joita tuli. Vieressä oli eri puolueen ihminen. Sen kanssa papereita kateltiin, hän kertoo.

Kesäkuussa 2021 hän pyrki Kokkolan kaupunginvaltuustoon perussuomalaisten listalta, mutta paikka jäi saamatta. Kälviän kunta liitettiin Kokkolaan vuonna 2009.

Dokumentin on ohjannut Juha Portaankorva.

Perjantai-dokkari: Lukutaidoton Mika, nähtävissä Yle Areenassa