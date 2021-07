Vaihtoehtojen puute ja järjestelmän jähmeys saavat IS:n lukijoilta satikutia.

Koronarokotusten siirtämisestä kesälomien tai matkojen takia on noussut iso kesän puheenaihe.

Suomen suurimpien kaupunkien koronarokotusajanvaraukset ovat pahasti ruuhkautuneet kesälomalaisista, jotka ovat halunneet kesälomansa takia siirtää rokotustaan myöhemmäksi.

Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Tampereen rokotusvastaavien mukaan soittoja ja pyyntöjä rokotusvuoron siirtämisestä on tullut huomattavan paljon.

Isojen kaupunkien rokotevastaavien painokas vetoomus onkin: ”Tulkaa sovittuna aikana silloin, kun oma aika on!”

Aikojen siirtäminen aiheuttaa herkästi väärään suuntaan pyörivän ikävän lumipalloilmiön. Ruuhkautuneiden puhelinlinjojen läpi eivät pääse välttämättä ne, joiden pitäisi päästä.

Puhelimiin vastaaminen sitoo myös terveydenhoitoalan työvoimaa, jolle olisi käyttöä muuallakin.

Lisäksi jokaiselle varatulle ajalle varataan rokotuspisteeseen sekä rokote että rokottaja. Jos aikoja kovasti siirrellään, voi käydä niin, että rokottajan arvokas työpanos kuluu tyhjän panttina odotteluun, ja kaikista pahimmassa tapauksessa kallisarvoinen rokoteannos voidaan joutua heittämään hukkaan, jos korvaavaa tulijaa siirretylle ajalle ei löydy.

Aikansa siirtäneiden tai paikalle ilmestymättömien rokotusaika venyy myöhemmäksi, ja se taas voi viedä ajan joltakin toiselta ykkös- tai kakkosannosta odottavalta.

Heinäkuulta on yritetty siirtää paljon rokotusaikoja tuonnemmaksi.

Mitä enemmän valmiiksi sovittuja rokotusaikoja siirretään heinäkuulta tuonnemmaksi, sitä suuremmaksi kasvaa uhka, että rokotusaikataulu ja riittävän rokotekattavuuden synty siirtyy aina vain myöhäisemmäksi.

Ilta-Sanomat pyysi rokotustaan siirtäneiden mietteitä, ja niitä tulikin paljon. Kommenteista kävi ilmi, että kolikolla on toinenkin puoli. Kommentoijat eivät halua esiintyä koko nimillään, sillä he kokevat, että rokotuksen siirtämisestä on julkisuudessa syyllistetty jo ihan tarpeeksi.

Suurin kritiikki osui järjestelmän jähmeyteen.

Osa lukijoista sanoi, että ensimmäisen rokoteannoksen yhteydessä saamaansa tehosterokotusaikaan ei voinut mitenkään vaikuttaa. Ei yksinkertaisesti annettu vaihtoehtoista aikaa, vaikka sitä oli erikseen kysynyt.

– Eipä annettu mahdollista sopivaa aikaa, vaikka kysyin. Ilmoitettiin vaan uusi aika. Jos olisi voinut sopia, niin tulisin ajallaan ja rokottajat ym. ei seisois tumput suorina. Kyllä tässä taas ei ajateltu, että Suomi on "lomalla" heinäkuun, Raimo kirjoittaa.

Moni kertoo, että saamaansa tehosterokotusaikaan ei ole voinut itse vaikuttaa lainkaan.

– Yritin vaihtaa aikaa netin kautta, mutta ei onnistunut, koska ”minulla oli jo aika”. Heittävät roskiin sitten rokotteet, kun ne jätetään käyttämättä, Katja sanoo.

– Jouduin siirtämään aikani. Harmittaa, kun kaltaisistamme tehdään nyt kunnottomia ja rokotekattavuuden vaarantajia! Ikään kuin kaikilla suomalaisilla olisi ollut mahdollisuus valita rokotusaikansa, Ulla harmittelee.

Vaikka vaihtoehtoja olisi annettukin, aikaikkuna oli vain kahden viikon mittainen.

– Olemme elokuussa kolme viikkoa niin kaukana, ettei onnistu rokotus mitenkään silloin. Netissä aikaikkuna on lukittu kahteen viikkoon, joten siellä ei onnistu vaihto, Timo sanoo.

Samaan tilanteeseen törmäsi Mari-Anne, joka on sanojensa mukaan minimoinut ihmiskontaktit ja elänyt tunnollisesti koronaohjeistusten mukaan koko pandemia-ajan.

– Sinnikkäästi minulle tyrkytettiin aikaa tuolle kahden viikon jaksolle ja tällöin nimenomaan argumentoitiin, että varataan nyt vaan, vaikkei sovikaan, sitä voi kyllä siirtää. Ja nyt kun porukat sitten haluavat siirtää aikojaan, niin heitä syyllistetään siitä, että tukkivat soittamalla linjat jne.

– Jos rokotuksen aikaikkunat on määritelty näin lyhyiksi ja joustamattomiksi ja sitten vielä tyrkytetään aikoja, jotka jo varattaessa tiedetään sopimattomiksi sekä markkinoidaan muutosmahdollisuutta, niin kyllä siinä osoitan syyttävän sormeni johonkin muuhun suuntaan kun tunnollisiin rokotettaviin, jotka yrittävät tästä järjestelmästä löytää itselleen sopivan rokotusajan, Mari-Anne kirjoittaa.

Samanlaisia kokemuksia oli muillakin, että ensimmäisen rokotuskerran yhteydessä sai tehosterokotukseen sellaisen ajan, jonka tiesi heti sopimattomaksi.

– Sanottiin vain, että soita sitten 2–3 viikkoa ennen ja siirrä se. Vaikka silloin olisi jo voinut laittaa sopivamman ajan, mutta ei, uusi aika oli jo valmiina kirjoitettu lappuun, Päivi harmittelee.

Jotkut lukijat kertovat jopa yrittäneensä aikaistaa omaa kakkosannostaan saadakseen rokotukset kuntoon ennen syksyä ja tartuntojen mahdollista uutta nousuaaltoa, mutta sekään ei ole onnistunut.

Osa lukijoista olisi ollut halukas aikaistamaan omaa rokotusvuoroaan siinä kuitenkaan onnistumatta.

– Yritin aikaistaa omaa 2. rokotustani kesäkuussa (10 viikon jälkeen). Silloin minulle vastattiin, että ”tekisin virkavirheen, jos antaisin sinulle ajan jo 10 viikon jälkeen”. No, otin sitten seuraavana päivänä rokotukseni toisessa EU-maassa, Satu sanoo.

– Kysyin, olisiko mahdollista saada jonkun peruutusaika jo heinäkuulle, kun oma aikani on vasta 6.8. Ei voi. THL kuulemma säätelee asiaa niin tarkkaan, eli mieluummin pitävät sitten tyhjiä aikoja. Ei sangen tehokasta, Marjukka kertoo.

Osa lukijoista olisi puolestaan valmis reagoimaan lyhyelläkin varoitusajalla.

– Ilmoittaisivat jossain, kun rokotteita jää käyttämättä. Olen valmis hyppäämään hetkellä millä hyvänsä autoon ja lähtemään hakemaan toista piikkiä, Kirsti painotti.

Rokotettavat rokottivat Jätkäsaaren rokotuspisteeseen Helsingissä 22. kesäkuuta.

– Laitoin varaukseen kommentin, että olen valmis tulemaan heti (puolessa tunnissa), jos aikoja on vapaana ennen 19.7. Luulen, että en olisi ainoa, joka mielellään menisi ottamaan rokotuksen ”heti”, jos se olisi vain mahdollista. Sitä jos vaikka hieman säädettäisiin, vapaat ajat menisivät varmasti nopeasti, Sami ehdottaa.

Moni ehdotti rokotusajan siirtämistä maksulliseksi, ainakin niissä tapauksissa, jos jää tulematta varatulle rokotusajalle.

Sari oli kesälomallaan ajanut kesämökiltä edestakaisin 700 kilometriä saman päivän aikana hakemaan rokotteet.

– Ei olisi tullut mieleenkään siirtää tai ottaa rokotusaika vasta loman jälkeiseksi ajaksi. Vastuutonta siirrellä näitä aikoja, jokaisen pitäisi nyt olla vastuullinen ja hakea rokote ja hakea se heti, kun voi. Kesäloma ei riitä syyksi! Lisäksi itseäni huolettaa suma, joka tästä syntyy loppukesään/alkusyksyyn. Mistä kunnat saavat yhtäkkiä työvoimaa rokotusjonon purkuun? Pitäisi myös ehdottomasti tehdä joustavammaksi hakea rokote sekä ilman ajanvarausta että myös kesämökkipaikkakunnalta, Sari näkee.