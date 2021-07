Pfizerin rokotesuoja uhkaa hiipua puolen vuoden jälkeen, onko syytä huoleen? Näin THL vastaa

THL:n mukaan Pfizerin koronarokote täyttää edelleen Suomen koronastrategian tavoitteet prikulleen.

Lääkeyhtiö Pfizer ilmoitti varhain perjantaina, että sen rokotteen antama suojateho eri virusvariantteja vastaan alkaa hiipua puolen vuoden jälkeen.

Pfizerin mukaan rokotteen saaneiden riski sairastua koronavirukseen kasvaa oleellisesti kuusi kuukautta rokotteen saamisen jälkeen. Tämä on huomattu muun muassa Israelissa, jossa tammi–helmikuussa rokotuksen saaneita on sairastunut paljon, mikä on aiheuttanut maahan tartuntapiikin.

– Kuuden kuukauden jälkeen tartuntariski kasvaa, kun vasta-aineet, kuten on ennakoitukin, hiipuvat elimistöstä, Pfizerin tieteellinen johtaja Mikael Dolsten sanoi The Guardianin mukaan.

Pfizer aikoo panostaa nyt toden teolla kolmanteen rokoteannokseen suojatehon ylläpitämiseksi.

Dolsten kuitenkin painotti, että jopa vasta-aineiden laskiessa Pfizer tarjoaa yhä 95 prosentin suojan vakavaa tautimuotoa vastaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan ei pidä liiaksi pelästyä Pfizerin ilmoitusta. Hän muistuttaa, että pitää ymmärtää myös viestin liiketaloudellinen merkitys.

Ylilääkäri Hanna Nohynekin mielestä Pfizerin ilmoituksessa on mukana paljon liiketaloudellista ajattelua.

– Riittää, kun katsoo, paljonko Pfizer on laskenut saavansa voittoa kuluvan vuoden aikana myymistään koronarokoteannoksista, Nohynek sanoo.

Yksi Pfizerin rokoteannos maksaa noin 20 euroa.

Nohynek sanoo, että paljon riippuu siitä, mitä rokotteelta haetaan ja mikä on sars-cov-2-viruksen hallinnan strateginen päämäärä missäkin maassa.

Suomen koronastrategian päätavoitteet ovat estää koronaviruksen aiheuttamaa tautitaakkaa eli vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitää terveydenhuollon kantokykyä.

Pfizerin nykyinenkin rokote täyttää edelleen nämä kaikki erinomaisesti, vaikka vastassa olisi herkästi tarttuva deltavariantti.

Kaikkia tartuntoja ei ole mahdollista – ehkä ei tarpeellistakaan – yrittää estää.

– Olisihan se toki upeaa, että virus ei leviäisi ja tarttuisi lainkaan, mutta kuinka realistista sellainen on? Ei ole tähän mennessä ajateltu, että Suomen koronastrategian päämäärä olisi, että virus pyrittäisiin eliminoimaan kokonaan, Nohynek sanoo.

Nohynek sanoo, että Suomessakin iäkkäät ja lääketieteellisiin riskiryhmiin sekä suureen tartuntariskiin työnsä vuoksi kuuluvat todennäköisesti tarvitsevat tehosterokotteen kolmantena annoksena jossakin vaiheessa.

Iäkkäät, lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat ja työnsä takia suuressa tartuntariskissä olevat saattavat tarvita kolmannen rokoteannoksen, eivät välttämättä muut.

– Onko se välttämätöntä muiden kuin erityisryhmien osalta ja koska – siitä pitää ensin saada lisää tietoa immuniteetin kestosta näissä ryhmissä, Nohynek sanoo.

Nohynek muistuttaa vielä solusitoisen immuniteetin tärkeästä roolista.

– Jos tuijotetaan vain vasta-ainetasoja, nähdään vain osa puolustusmekanismista. Pitkälti solusitoisen immuniteetin vaikutuksesta sairastetun infektion on todettu antavan jopa 12 kuukauden suojan virukselta, ei toki aivan kaikilla, Nohynek sanoo.

– Ja vaikka deltavariantti pystyy infektoimaan kahdenkin rokoteannoksen läpi, nämä tartunnat ovat valtaosin olleet oireettomia tai lieväoireisia. Nykyiset rokotteet suojaavat erittäin hyvin koronan vakavilta tautimuodoilta, Nohynek lisää.