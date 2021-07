Husin toimitusjohtaja vaihtuu – Juha Tuominen jää eläkkeelle MS-taudin johdosta

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen jää työkyvyttömyyseläkkeelle

Juha Tuominen jää eläkkeelle elokuussa 2021. Kuva on otettu hänen kesämökillään.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen jää työkyvyttömyyseläkkeelle 1.8.2021 alkaen. Asiasta ilmoitti Hus verkkosivuillaan.

Husin mukaan Tuominen on sairastanut vuosikymmenien ajan vähäoireista MS-tautia. Tauti on kuitenkin nyt aktivoitunut uudelleen, ja Tuominen on lääkärien suosituksesta jäänyt sairauslomalle 5.7. alkaen.

– Husia ei voi johtaa vajaakuntoisena, toimitusjohtajan pitää olla täydessä iskussa. Siksi jätän tehtävän raskain mielin, Tuominen kertoi Twitterissä.

Husin hallitus ottaa kantaa uuden toimitusjohtajan valintaan 16. elokuuta pidettävässä kokouksessa.

Husin toimitusjohtajan tehtäviä hoitavat toistaiseksi hallintosäännön mukaisesti johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ja tämän ollessa estynyt tai poissa hallintojohtaja Lauri Tanner.