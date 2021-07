Käräjäoikeus antaa tuomion Katiska 2:sta – syyttäjä hakee Niko Ranta-aholle historiallisen pitkää tuomiota

Syyttäjä vaatii, että Ranta-aholle tuomitaan 13 vuoden vankeus hänen Katiska 1:stä saamansa 11 vuoden päälle. Tällaista huumetuomiota ei ole Suomessa koskaan langetettu.

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa niin kutsutusta Katiska 2 -huumevyyhdistä. Pääsyytetty on Niko Ranta-aho, joka tuomittiin jo ensimmäisessä Katiska-huumejutussa 11 vuoden vankeuteen. Tuomiosta on valitettu hovioikeuteen.

Syyttäjä vaatii Ranta-aholle nyt uutta 13 vuoden vankeusrangaistusta aiemmin tuomitun päälle. Tällaista yli 20 vuoden huumerikostuomiota ei ole Suomessa koskaan langetettu.

Ranta-ahon lisäksi kolmelle muulle miehelle vaaditaan 13 vuoden vankeutta ja muille syytetyille lyhyempiä rangaistuksia. Yhteensä jutussa on 15 syytettyä, joista osa tuomittiin Ranta-ahon tavoin jo ensimmäisessä Katiskassa.

Uusien syytteiden mukaan Ranta-aho johti Espanjasta käsin rikollisryhmää, joka oli järjestäytynyt erityisesti huumausainerikosten laajamittaista tekemistä varten. Rikokset olivat suunnitelmallisia, ja niissä tavoiteltiin huomattavaa taloudellista hyötyä, syyttäjä sanoi.

Uusi tutkinta sai alkunsa pian sen jälkeen, kun Ranta-aho pääsi tutkintavankeudesta viime vuoden kesäkuussa. Ranta-ahoon oli vapautumisen jälkeen kohdistettu salaisia pakkokeinoja, joilla yritettiin jäljittää Katiska-vyyhdin yhden haaran rikoshyötyä.

Keskusrikospoliisin (KRP) mukaan pakkokeinojen myötä tuli ilmi seikkoja, joiden perusteella Ranta-ahon epäiltiin jatkavan huumeiden maahantuontia ja levittämistä. Salatuista SkyEcc-puhelimista saatujen keskustelujen perusteella poliisi alkoi epäillä suurien huumemäärien salakuljetusta.

Syyttäjän näyttö jutussa perustuukin isolta osin SkyEcc-puhelimista saatuihin viesteihin. Syyttäjän mukaan Ranta-aho ja osa muista syytetyistä sopivat nimimerkkien takaa lähetetyissä viesteissä muun muassa huumeiden hankinnasta ja varastoinnista.

Puolustus on kyseenalaistanut voimakkaasti puhelimista saadun näytön.

– Puhelimet ovat nimimerkillä toimivia SkyEcc-puhelimia, ne eivät ole kenellekään henkilölle rekisteröityjä. Ne kiertävät kädestä käteen – tässä tullaan siihen kysymykseen, kuka näitä puhelimia mahdollisesti on käyttänyt, onko se ollut Ranta-aho vai joku muu, ja onko se ollut koko ajan samalla henkilöllä, Ranta-ahon asianajaja Hannu Kaitaluoma sanoi oikeudessa.

Oikeudenkäynnin aikana Ranta-aho myönsi järjestäneensä Suomeen yli 22 000 ekstaasitablettia sekä yli 70 000 huumausaineeksi luokiteltavaa lääketablettia. Ranta-ahon mukaan tabletit liittyivät kuitenkin Katiska 1:een ja hänet on jo niistä tuomittu.

Syyttäjä on torjunut Ranta-ahon väitteet.

– Kyseessä oleva erä on ollut Slovakiassa, eikä syyttäjällä ole ollut toimivaltaa syyttää siitä Katiskan aikaan. Erä on tuotu maahan 13. marraskuuta 2020, kyseessä on selkeä maahantuonti, syyttäjä Heli Vesaaja sanoi oikeudessa lääketablettisyytettä koskien.

Yksi Katiska 2:n raskaimmista syytteistä liittyy amfetamiiniöljyyn. Syyttäjän mukaan Ranta-aho, kolme muuta miestä ja Ranta-ahon sukulaisnainen yrittivät hankkia 50–100 litraa amfetamiiniöljyä, josta oli tarkoitus valmistaa ainakin 150 kiloa amfetamiinia.

Oikeudessa Ranta-aho myönsi osallistuneensa amfetamiiniöljyyn liittyneeseen "ideointiin" ajatellen, että voisi päästä huumeveloistaan eroon. Hän kuitenkin korosti, ettei olisi missään vaiheessa pystynyt toteuttamaan kauppoja.

Ranta-aholta kysyttiin, millainen hänen taloudellinen tilanteensa oli sen jälkeen, kun hän vapautui tutkintavankeudesta kesken Katiska 1 -huumevyyhdin käräjäkäsittelyn.

– Olin jäänyt velkaa Katiska 1:n huumeista. Enemmän jäänyt kuin monen suomalaisen vuosipalkka kertaa viis -- Helvetin hankalaa se on, jos puhutaan että (velat) on varmaan sadoissa tuhansissa, pyytää amfetamiiniöljyä velaksi. Ei minullakaan niin kovia suhteita ole, hän naureskeli oikeudessa.

Ranta-ahon lähisukulaisen osalta amfetamiinisyyte liittyy aineen jatkamisessa tarvittavan kofeiinin hankkimiseen. Syytteen mukaan Ranta-aho ja nainen valmistelivat yhdessä kofeiinin hankintaa.

Nainen on kiistänyt syytteen. Puolustuksen mukaan hän ei tiennyt, että kofeiinin hankinta liittyisi huumausaineen jatkamiseen.

Sama sukulainen tuomittiin ensimmäisessä Katiska-vyyhdissä viiden kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä rahanpesusta. Hänkin on valittanut tuomiostaan hovioikeuteen.

Tällä kertaa syyttäjä vaatii naiselle yhdeksän vuoden vankeusrangaistusta törkeästä huumausainerikoksesta. Vaihtoehtoisena syytenimikkeenä on avunanto törkeään huumausainerikokseen, josta syyttäjän haastehakemuksen mukaan tulisi tuomita 3,5 vuotta vankeutta.