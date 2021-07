Helteet pysyttelevät Suomen yllä lähipäivinä – Ruotsin sadealueesta saadaan vain ”pieniä maistiaisia”

Lähipäivien sää on viime päivien tavoin yleisilmeeltään poutainen ja aurinkoinen.

Tulevan viikonlopun sää tuo ennusteiden mukaan lomalaisille mukanaan viime päivien kaltaista poutaista ja aurinkoista säätä.

– Samaa helteistä ilmamassaa on Suomen päällä tulevina päivinä, välillä enemmän ja välillä vähemmän. Pohjois-Suomi kokee eniten vaihteluja lämpötilojen osalta, siellä on selkeästi muuta maata viileämpää välillä, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Anniina Valtonen.

Lämpötilat pysyvät myös kesäisen helteisinä ja kautta maan elohopeat pysyttelevät 25-30 asteen lukemissa.

Perjantaina on luvassa koko maahan poutapäivä ja ainoastaan eteläisimmällä rannikkoalueella voi tulla pieniä ripauksia vettä.

Lauantaina matalapaineen keskus liikkuu Ruotsin ylle ja läntinen Suomi saa osansa ilmamassan mukanaan tuomista sateista.

– Ruotsissa on kuitenkin ne runsaammat sateet ja Suomi saa vain pieniä maistiaisia niistä. Länsirannikolla tulee joitakin yksittäisiä sadekuuroja, Valtonen ilmoittaa.

Sunnuntaille on luvassa sadekuuroja maan etelä- ja länsiosiin, ja vettä saadaan mahdollisesti myös Itä-Suomessa. Valtosen mukaan tarkkoja sijainteja on tässä vaiheessa vaikea sanoa, kun kyse on pienistä, paikallisista sadekuuroista.

Parin viikon takaisia rajuja ukkosia ei ole ennusteiden mukaan luvassa, mutta kostea, lämmin ilma vaikuttaa myös pienien kuurojen voimakkuuteen.

– Kun ilma on tällaista kostean painostavaa, niin mitä kosteammalta tai painostavammalta ilma tuntuu, sitä voimakkaampi sade- tai ukkoskuuro voi olla, jos se kohdalle osuu. Tällöin voi hetkellisesti ryöpsähtää paljon vettä ja voi salamoida runsaasti, Valtonen muistuttaa.