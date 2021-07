Poliisin vaativien tilanteiden erityisryhmän (Vati) vetäjä Mika Vainioranta on nähnyt pitkällä urallaan melkein kaiken pahan, mitä ihminen voi toiselle keksiä.

NUORI nainen makaa lattialla. Häntä yritetään elvyttää. Nainen on ottanut yliannostuksen huumeita.

Paikalla ovat ensihoitajat ja poliisi sekä naisen poikaystävä. Poikaystävä tuijottaa televisiota samalla, kun hänen tyttöystävänsä taistelee hengestään.

– Poikaystävän suurin huoli siinä tilanteessa oli, että me pitäisimme pienempää ääntä, jotta hän kuulisi paremmin television. Se keikka kertoi karusti sen, missä tilanteessa ihminen siinä jo oli, kun millään ei tuntunut olevan enää väliä, vuoden poliisiksi valittu ylikonstaapeli Mika Vainioranta Pohjanmaan poliisilaitokselta kertoo.

Yliannostuksen ottanut nainen kuoli.

Karut tilanteet eivät ole Vainiorannan työssä harvinaisia. Vainioranta johtaa Pohjanmaan poliisilaitoksen vaativien tilanteiden erikoisryhmää (VATI).

Jokaisella poliisilaitoksella on oma Vati-ryhmänsä. Valtakunnallinen valmiusyksikkö on Karhu.

Vati-ryhmä on koulutettu kohtaamaan vaara, vastarinta ja väkivalta – ne tilanteet, jotka uhkaavat henkeä ja terveyttä.

– Vati-poliisin pitää olla valmis kohtaamaan kaikki se, mitä pahaa ihmisluonto voi toiselle keksiä. Lähtökohtaisesti ne ovat aseellisia tehtäviä. Kohdehenkilö on joko jo käyttänyt ampuma-asetta, uhannut sillä tai sitten poliisi tietää, että henkilöllä on aseita, ylikomisario Jukka Salomaa Poliisiammattikorkeakoulusta kertoo.

– Vati-poliisi pystyy koulutuksensa sekä varusteidensa ja suojavälineidensä takia peruspoliisia paremmin kohtaamaan nämä henkilöt. Vastassa voi olla järjestäytyneen ryhmän ammattirikollinen tai tavallinen veronmaksaja, jonka mieli on järkkynyt.

Salomaa vastaa Vati-poliisien koulutuksesta ja voimankäyttökoulutuksesta Poliisiammattikorkeakoulussa.

Vati-ryhmä harjoittelee säännöllisesti.

Millainen sitten on hyvä Vati-poliisi?

– Hyvä Vati-poliisi on psyykkiseltä ja fyysiseltä kestävyydeltään parempi kuin peruspoliisi. Hänen paineensietokykynsä on hyvä ja sitoutuminen sisäsyntyistä, ylikomisario Jukka Salomaa Poliisiammattikorkeakoulusta luonnehtii.

Salomaa korostaa ”puhejudotaitojen” merkitystä. Suurin osa tilanteista hoidetaan puhumalla, kehotuksin ja käskyin. Poliisi käyttää Suomessa äärimmäistä voimakeinoa ampuma-asetta harvoin.

Vati-poliisia vastassa voi olla mitä vain – järjestäytyneen ryhmän ammattirikollinen tai tavallinen veronmaksaja, jonka mieli on järkkynyt.

Koulutuksensa sekä varusteidensa ja suojavälineidensä takia Vati-poliisi pystyy peruspoliisia paremmin kohtaamaan tällaiset henkilöt

Pahimmat uhkakuvat ovat ampuma- tai teräaseella tehdyt hyökkäykset ihmisjoukoissa.

– Sellainen tilanne pitää pystyä lopettamaan mahdollisimman nopeasti, Pihajoki Poliisihallituksesta sanoo.

– Jokainen poliisilaitos on varustettu Hevi-panssariautolla. Se antaa suojaa vaativiin tilanteisiin. Hevi on mukana myös normaaleissa poliisitehtävissä, joista se on nopeasti irrotettavissa vakavimpiin tilanteisiin. Hevi-ajoneuvoilla on hoidettu jo tuhansia normaaleja hälytystehtäviä.

YLIKONSTAAPELI Mika Vainioranta on ollut poliisina 20 vuotta ja Vati-poliisina vuodesta 2012.

– Melkein kaikki on nähty. Vastassa on ollut aseita, puukkoja ja varsijousia. Urani aikana kunnioitus poliiseja ja muita auktoriteetteja kohtaan on vähentynyt, ja se näkyy keikoilla, Vainioranta kertoo.

Tyypillinen Pohjanmaan Vati-ryhmän keikka liittyy aseisiin.

– Isä on ajanut perheensä ulos ja uhannut aseella tai sitten tiedämme, että hänellä on ase. Se on aika tyypillinen tilanne. Muitakin asekeikkoja on. Olemme tutkinnan tukena, jos vaikka asuntomurrolla on viety aseita ja poliisi lähtee ottamaan kiinni murrosta epäiltyä. Turvaamme myös toisinaan kotietsinnän asunnoissa, missä on aseita, Vainioranta kertoo.

Päihteet ovat iso ongelma. Vati-ryhmällä on monia asiakkaita, joiden kanssa poliisi tulee hyvin toimeen, kun he ovat selvin päin. Humalassa ja huumeissa kontrolli kuitenkin menee täysin.

Yhä useammin vastassa on huumeista sekaisin oleva ihminen.

– Kun ihminen on sekaisin viinasta, hän on jossakin vaiheessa toimintakyvytönkin ja sammuu. Huumeista sekaisin oleva on paljon arvaamattomampi käytökseltään. Ihmisen koko ei sinällään kerro vastarinnan voimakkuudesta vaan enemmänkin se, mitä on korvien välissä, Vainioranta huomauttaa.

– Poliisi kohtaa paljon mielenterveysongelmaisia. Heidän joukossaan on hyvin surullisiakin ihmiskohtaloita, kun on pudottu monen turvaverkon läpi. Joskus tulee itsellekin näillä keikoilla tunne, ettei ihminen itsekään tiedä, mitä on tekemässä eikä kykene niissä tilanteissa ollenkaan ajattelemaan omaa etuaan.

Myös Vati-poliisilla on kanta-asiakkaita.

– Siellä yhtenä perjantaina soittaa perheen isäntä ja seuraavana perjantaina emäntä. Sitä miettii, miten näiden pariskuntien kierteen saisi poikki, kun välillä tuntuu, että poliisi kutsutaan melkein kylään keskustelemaan ja muitakin keikkoja olisi, Vainioranta sanoo.

Erityisryhmä lähetetään erityisen vaativiin tilanteisiin. Vastassa voi olla esimerkiksi ampuma-aseita.

VUOSITTAIN Vati-ryhmillä on noin 400 tehtävää. Toimintaympäristö on muuttunut.

– On tullut Turun terrori-isku, Vihdin poliisisurma, Kuopion kouluisku ja Porvoon väijytys ja nyt viimeisimpänä korona. Porvoon poliiseille järjestetty ansa oli muistutus siitä, että keikalla voi olla vastassa mitä tahansa. Se herätti varmasti kaikki, vaikka poliisin työssä onkin omat riskinsä. Rikollisuus on yhä enemmän kansainvälisempää ja ammattimainen rikollisuus on koventunut, Vainioranta luonnehtii.

Karuista tilanteista huolimatta Vainioranta löytää työstään myös ilon aiheita.

– Tulee mieleen muutamiakin miehiä, jotka nuorena aiheuttivat paljon poliisitehtäviä. Sitten tuli elämänmuutos, usein tyttöystävä tai työpaikka, jonka myötä elämä ojentui. Aina on mahdollisuus parempaan.

