Jyrki Lehtolan kolumni: PIHALLA, KIRSI PUHELIMESSA

Lapset pitkin Suomea ovat olleet viime päivinä hädissään eivätkä vanhemmat ole saaneet keskittyä sisäisiin äänikirjoihinsa lasten itkiessä rannalla vastauksia vaatien: MITÄ KOKOOMUKSESSA OIKEIN TAPAHTUU?! kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

ONKO PETTERI ORPO MAAILMAN SUURIN NÄKYMÄTÖN MIES?!

MIKSI OIKEISTOSIIPI ON AINA SE, JOKA SANOO, ETTEI SE MIKÄÄN OIKEISTOSIIPI OLE?!

KUKA ON KIRSI PIHA?!

Vaikeaahan teillä on lapset ollut, mutta nyt vanhempanne voivat lukea teille tästä ääneen, mitä kokoomuksessa tapahtuu.

Ensin kokoomus oli Kari Suomalaisen piirtämä kypäräpäinen pappi, jonka pulleus oli sen tasoista, että kokoomuslaisen täyttöön tarvittiin pyhän hengen lisäksi tuhti annos irstailua.

Koska suuri osa kokoomuslaisista osasi lukea ja oletti, ettei kukaan muu osaa, kokoomus ylpeili olevansa sivistyspuolue.

Sitten maailma ja kokoomus muuttuivat. Uusi kokoomus oli triathlonisti, joka juostessaan yritti ottaa kiinni itsensä lisäksi myös ajan henkeä ja päätyi lopulta Duudsonien maalitauluksi.

Sitten ajan henkikin muuttui. Osa kokoomuslaisista alkoi käyttää koppalakkia omissa oloissaan ja sivistykseksi kelpasi se, että kun kaikki puhuivat tasa-arvosta, uuskokoomuslainen hauskuutti Twitterissä itseään kyseenalaistamalla tasa-arvon.

Kun kokoomuslainen pormestari Jan Vapaavuori sai tarpeekseen Helsingistä, kokoomuslainen taustavaikuttaja Kirsi Piha ilmoitti, että hänen egolleen sopii hyvin Helsingin johtaminen, kun hän on sillä tavalla hyvä ja oikeassa, että vaikuttuu siitä toistuvasti.

Mutta sitten kävi lapset niin surullisesti, etteivät kaikki olleetkaan Pihan kanssa samaa mieltä. Ne elivät maailmassa, jossa Pihaa ei rakastettu tottelemalla Pihaa.

Kuuliaisempaan Piha-suhteeseen tottunut Piha vetäytyi pormestarikilvasta, vaikeni ja toivoi, että päiväkodeissa spekuloitaisiin, mitä Kirsi nyt pohtii.

Mutta Piha unohtui, ja siksi Piha kirjoitti mökkisaunoihin eliittipefletin Kenen Kokoomus?, jonka nimi olisi voinut olla myös Pihalla, Kirsi puhelimessa, ja nyt kaikki puhuvat taas Pihasta ja kokoomuksesta ja siitä, että oot natsi, en oo, oothan.

Vauraiden alueiden tilavissa omistusasunnoissa on aina ollut se kiva piirre, että niistä on leppoisaa huudella muille, kuinka väärät arvot niillä on, ja Kirsi Pihan pamfletti jatkaa tätä traditiota.

Nykyaikaa pamfletissa edustaa mässäily, jolla kirjoittaja käy läpi itseään loukanneet twiitit ja korostaa omaa hyvyyttään muiden hölmöydellä.

Kirsi Pihaa pamfletissa edustaa läähättävä halu olla oikeassa faktoista välittämättä. Suomen kielen lautakunta suosittaa puolueiden nimien kirjoittamista pienellä alkukirjaimella. Koska säännöt eivät koske itsensä oikeamielisiksi ylentäneitä, Kirsi Piha kirjoittaa pamfletin läpi kokoomuksen isolla alkukirjaimella ”Kokoomukseksi”.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.