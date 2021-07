Helsinkiä pommitettiin rajusti jatkosodassa 9.7.1941. Tuhoja tuli 80 vuotta sitten erityisesti Kallion kaupunginosaan.

”Heinäkuun kirkas aurinko paljastaa mitä räikeimmin sen hävityksen, jonka työläisten ihannevaltakunnaksi julistautuneesta vihollismaasta saapuneet murhanlentäjät ovat aamuyöllä kohdistaneet pääkaupunkimme työväestön kaupunginosaan.

Hävityksen keskellä kulkeva huomioitsija terästää katseensa yhä uudelleen ja uudelleen, tarkkailee joka suuntaan, mutta turhaan: hän ei löydä lähitienoillakaan yhtään ainoaa pommituskohdetta, jota mitenkään voisi kutsua sotilaalliseksi.”

Näin Helsingin Sanomien reportteri kirjoitti hävityksestä, jonka merkkeinä näkyi raunioita ja palaneita taloja Helsingin kortteleissa. Neuvostoliitto oli pommittanut Helsinkiä rajusti edellisenä päivänä eli 9.7.1941. Lentopommit olivat kylväneet tuhoa etenkin työläiskaupunginosiin Pitkänsillan pohjoispuolella. Ei ihme, että lehtiuutisessa muistutettiin ”työläisten ihannevaltakunnasta”, jonka ”murhanlentäjät” olivat nyt valinneet kohteekseen Kallion ja Alppiharjun.

Uutisessa ei mainittu tarkkoja paikkoja, mutta otsikossa kerrottiin ”Helsingin työväenkortteleiden olleen bolshevikien raivon kohteena” varhaisaamun pommituksessa. Lentokoneita mainittiin olleen kuusi.

Jatkosodan katsotaan virallisesti alkaneen 25.6.1941. Saksan hyökkäys itärintamalla oli alkanut kolme päivää aiemmin, ja Tuolloin Neuvostoliitto pommitti useita suomalaisia paikkakuntia. Suomi katsoi olevansa sodassa. Suomen armeija oli jo aiemmin kesäkuussa keskitetty rajalle, ja suomalaisalukset olivat jo aloittaneet Suomenlahden miinoittamisen.

Helsinki joutui pommituskohteeksi heti sodan alussa 25.6.1941. Pääkaupunkiin oli tehty ilmahyökkäyksiä myös talvisodan ensimmäisenä päivänä. Heinäkuun 9. päivän pommituksen tuhot olivat pahat: se vaati 21 kuolonuhria.

”Tähänastisten tietojen mukaan kuoli pommituksessa 17 siviilihenkilöä ja haavoittui yhteensä 156 henkilöä, joista 70 vaikeammin ja 86 lievästi”, tappioista uutisoitiin tuoreeltaan.

Koteja tuhoutui täys­osumista ja tulipalojen vuoksi. Armeijan kuvaajat kiersivät tallentamassa tuhoja. Yksi koko jatkosodan tunnetuimmista kuvista on tämä otos, jossa tiivistyy siviilien karu kohtalo ilmasodan kourissa.

Helsingin kaupunginarkiston erikoistutkija Martti Helminen kertoo Helsingin Uutisille, että Helsinkiä pommitettiin yhdeksän kertaa vuonna 1941. Hänen mukaansa heinäkuun pommitukset olivat pahimpia.

”Olen saapunut kadunkulmaukseen, jossa ensimmäiset hävitetyt rakennukset sijaitseva ja josta eteenpäin kulkiessani joudun pakostakin monen sekä järkyttävän että ihmeellisen tapahtuman näkijäksi ja kuulijaksi.

Siinä on uusi, komea 7-kerroksinen kivitalo, jonka alakerroksessa on sijainnut ravintola ja liikehuoneistoja ja yläkerroksissa nykyaikaisia, siistejä pikkuasuntoja. Nyt ammottaa rakennuksen julkisivu avoinna. Arviolta 50 kilon pommi on syöksynyt läpi katon ja kolmen ylimmän kerroksen”, Helsingin Sanomat raportoi tuhoista.

Toimittaja oli haastatellut myös ruokatavara- ja lihakauppiasta, joka oli tullut kadulle. Häneltä kysyttiin, oliko talossa ollut ihmishenkien menetyksiä.

"On – useampia. Itse minä tästä kadulta kannoin pois erään nuoren äidin, joka siihen tuupertui pommin sirpaleiden murskaamana. Hän oli menossa kadun toisella puolella olevaan pommisuojaan, mutta ei ennättänyt sinne saakka. Pikku tytär oli juuri parhaiksi ehtinyt livistää suojahuoneeseen. Niin kovin hyvä ihminen hän oli.”

Helsinkiä pommitettiin jatkosodan eri vaiheissa. Suurimmat ilmahyökkäykset tapahtuivat helmikuussa 1944.

Jutussa on käytetty lähteenä Ilkka Enkenbergin teosta Jatkosota päivä päivältä (readme.fi, 2014)

Alla olevat kuvat näyttävät 9.7.1941 tapahtuneen pommituksen tuhoja Helsingissä.