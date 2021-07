Polliisi selvittää nyt, keiden seurassa Kai-Pekka Savolainen liikkui 28.11.2020 iltapäivällä.

Seinäjokelaisen Kai-Pekka Savolaisen murhaan saattaa liittyä useampia suomalaismiehiä, joiden seurassa uhri on nähty lauantaina 28. marraskuuta 2020.

Tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Juha Järvelinin mukaan Savolaisesta ja hänen seurassaan liikkuneista henkilöistä on tehty havaintoja puolenpäivän ja alkuiltapäivän aikana Kasperin kaupunginosassa.

– Kaikki tiedot ja vihjeet kiinnostavat, eli jos nyt ihmisillä on havaintoja 28.11. päivän ajalta useamman henkilön seurueesta, jossa mahdollisesti on ollut mukana Kai-Pekka Savolainen, tiedot kannattaa ilmoittaa poliisille.

Poliisi sai uusia vihjeitä ja tietoja sen jälkeen, kun Savolaisen tarkasta löytöpaikasta uutisoitiin kesä-heinäkuun vaihteessa.

– Vihjeitä on tullut myös henkilöstä, joka olisi silloin illalla käynyt oven takana. Osa vihjeistä on tarkistettu ja se on vienyt tutkintaa eteenpäin.

Illalla 28.11. sisään Savolaisen kerrostalokotiin Urpuviita 2:een pyrkinyt mies oli soittanut naapurin ovisummeria. Naapuri ei ollut avannut ovea, mutta hän oli katsonut ikkunasta ja nähnyt sisään pyrkineen henkilön. Tarkkoja tuntomerkkejä hän ei kuitenkaan saanut.

Oven takana käynyttä henkilöä on pyydetty ottamaan yhteyttä poliisiin, mutta yhteydenottoa ei ole tullut.

Järvelinin mukaan kiinniottoja ei ole tehty. Tutkinnanjohtaja sanoo uskovansa vahvasti siihen, että järjestelmällinen poliisityö tuo asiaan selvyyden.

Kai-Pekka Savolainen katosi jäljettömiin 28. marraskuuta 2020, ja hän ehti olla kateissa kuusi ja puoli kuukautta.

Savolaisen ruumis löytyi Kasperin kaupunginosasta, Kasperinviita 3:ssa sijaitsevan kerrostalon kellaritilasta. Löytöpaikka sijaitsee noin sadan metrin päässä Savolaisen asunnosta. Katoamis- ja löytöpaikan välissä on vain yksi kerrostalo.

Tutkinnanjohtaja Juha Järvelin on myös kertonut, ettei löytöpaikka ole surmapaikka, mikä tarkoittaa, että Savolainen on siirretty kellaritilaan.

Ruumis löydettiin yleisöhavainnon ja poliisityön perusteella. Löytöpaikka ei tutkinnanjohtajan mukaan ole ”tavanomainen tila”.

Kasperinviita 3:ssa sijaitseva kerrostalo on Sevas Kodit Oy:n vuokratalo. Talon ulko-ovi on auki päivisin. Kellaritilaan ei ole pääsyä ilman avaimia.

Jo joulukuussa 2020 poliisi alkoi epäillä Savolaisen joutuneen henkirikoksen uhriksi. Tapausta tutkittiinkin tappona. Kun ruumis kesäkuun puolivälissä vihdoin löydettiin ja tekotapa varmistui poliisille, tutkintanimike muuttui taposta murhaksi.

Poliisi on kertonut, ettei Kai-Pekka Savolaisella ole yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Tapaukseen liittyvistä havainnoista voi ilmoittaa poliisin vihjenumeroon 0295 447 325 tai vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.