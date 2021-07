Nyt kaikki verellä maksettu maa on kiinteistösijoittamisen kannalta arvotonta, kirjoittaa Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Ahdas kaupunki.

Vielä eilenhän tuossa oli se kiva pikku metsikkö. Nyt siinä on talo, toinen talo, kolmas talo… Apuva!

Kesän aikana suomalaiset tutustuvat toistensa elinympäristöihin. Samalla paljastuu erilainen suhde rakennettuun ympäristöön.

Kirkonkylässä pohditaan voiko sen ainoan kolmikerroksisen talon purkaa, kun siellä ei ole vuoden 1996 jälkeen asunut muita kuin se juoppo Miettinen?

Nuoret ovat ajat sitten suunnistaneet isompien kaupunkien isoille kirkoille, pikku kirkonkylät ja maakuntakeskukset sulavasti ohittaen. Esi-isät käyttivät vuosituhannen asuttaakseen Suomen joka kolkan. Taisteltiin heimojen kesken, vanjaa vastaan ja petojen kanssa.

Paluu etelärannikolle alkoi jo pari sukupolvea sitten. Puskissa karhut ja sudet seuraavat viimeisten tunkeilevien ihmisapinoiden lähtöä. Otsot taputtavat karvaisia kämmeniään ja hukat ulvovat ilosta.

Kaupunkeihin yritetään säilöä ihmismassoja.

1950–1980-luvuilla yritettiin tehdä ajan käsityksen mukaan viihtyisiä lähiöitä. Talojen väliin jätettiin tilaa ja pikku metsätilkkujakin. Jos nyt väität viihtyväsi sellaisessa paikassa, olet kehityksen jarru.

Taikasana on tiivistäminen. Taiotaan raiteet: junalle, metrolle ja kohta pikaraitiotielle, sama mille. Sitten aseman ympärille kootaan ihmiskeko. Työmuurahaisten oletetaan liikkuvan raiteita pitkin kiltisti aamuisin ja iltaisin.

Ympäristösyyt ovat päteviä. Päästöt vähenevät, kun autoa ei tarvitse työmatkalle. Taloudelliset syyt ovat pätevämpiä. Kun rannat on rakennettu, rakennusfirmat tarvitsevat lisää arvokasta tonttimaata.

Arkkitehdit ja kaavoittajat siunaavat. Yhdellä artikkelilla arvostetussa julkaisussa vanha toimiva ratkaisu muuttuu oikeaksi ongelmaksi. Sitten kaavoittajat saavat työtä ja arkkitehdit rahakkaita keikkoja lähiöissä.

Pois alta risut ja pikkumetsät.

” Ei muuteta Helsingistä New Yorkiin, yritetään muuttaa Helsinki New Yorkiksi.

On paljon ihmisiä jotka luulevat Helsinkiä New Yorkiksi, Tamperetta Barcelonaksi ja Turkua Kööpenhaminaksi. Sen sijaan, että muutettaisiin Helsingistä New Yorkiin, yritetään muuttaa Helsinki New Yorkiksi.

Tämä sen jälkeen, kun karmea totuus on paljastunut. Suomessa korkeat talot ovat aivan liian matalia. Suomessa ei ole kaupunkia, jonka keskustan jokaisesta oleellisesta paikasta ei pääsisi jokaiseen muuhun kävelemällä kymmenen minuuttia. Suomi vaan on niin Suomi.

Kuitenkin kun kaupungeista yritetään tehdä jotain mitä ne eivät ole, saadaan aikaan paljon toimimatonta ja epäviihtyisää.

Ei tästä voi nykypolvia syyttää. Jo Olavi Paavolainen oli samalla asialla täydessä hurussa.

1960-luvulla suuri maaltamuutto ratkaistiin rakentamalla synkkiin metsiin karuja lähiöitä. Koulut ja kaupat tulivat muutaman vuoden päästä, toimivat liikenneyhteydet muutaman vuosikymmenen päästä. Rujoa, mutta toimivaa.

Niihin asuntoihin oli kaikilla varaa. Lopulta saatiin kauppojen lisäksi kirjastot ja kuppilatkin. Jotkut perheet viihtyvät samoissa lähiöissä jo kolmatta polvea. Muutamat lähiöt alkavat muidenkin mielestä olla ihan hip ja pop.

Tämä tapa on testattu ja toimii.

Muita ei ole.