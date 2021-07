Säätutkaan ilmestyi keskiviikkona sadepilvi, jota ei ollut olemassakaan. Asiantuntijat kertovat, mistä ilmiössä on kyse.

Espoossa oltiin eilen keskiviikkona ihmeissään, kun sadetutka ilmoitti kesäsateesta, vaikka ikkunasta paistoi aurinko. Outo sadepilvi nousi puheenaiheeksi Twitterissä, jossa Ilmatieteen laitos kertoi, että tutkassa näkyi mitä todennäköisimmin sadepilven sijaan hyönteisparvi.

– Tuon takia ei kannata pukea sadevaatteita, Ilmatieteen laitoksen Twitteristä veisteltiin.

Forecan päivystävä meteorologi Jenna Salmisen mukaan ei ole lainkaan tavatonta, että ötökkäparvi eksyy säätutkaan. Salminen selittää tutkan toiminnan juurta jaksaen.

– Tutka ei osaa sanoa, mikä on sadetta ja mikä ei.

– Käytännössä tutkasta lähtee signaali, joka osuu kohteeseen, ja heijastuu siitä takaisin. Jos se sattuu osumaan vesipisaraan, siitä tulee heijastus takaisin. Jos heijastusta on paljon, voidaan arvioida, että sade on voimakasta. Sama pätee lumihiutaleisiin, räntään ja rakeisiin.

Ja hyönteisiin.

– Jos miettii vaikka vesipisaran kokoa, niin hyönteinen voi olla melko samankokoinen tai suurempikin. Näitä kun on paljon liikkeellä, niin käytännössä ne voivat näkyä tutkassa yhtä lailla.

Salmisen mukaan yksittäiset ötökät eivät tutkaan ilmesty, vaan vaativat näkyäkseen suunnilleen sadepilven kokoisen parven. Lisäksi niiden on pörrättävä tiiviinä joukkona tutkasignaalin sallimalla korkeudella.

– Tutka katsoo hieman yläviistoon. Jos hyönteiset jaksavat nousta kilometrin, parin korkeuteen, silloin ne voivat jo näkyä tutkassa.

Hyönteisasiantuntija Reima Leinosellekin tilanne on tuttu. Sitä on kuitenkin mahdoton sanoa, mikä hyönteisparvi sadetutkassa Espoon kohdalla on ollut.

– Jos se näkyy selvästi tutkassa, se on voinut olla joku isompi. Tutkakuvasta ei kuitenkaan pysty päättelemään lajia, Leinonen sanoo.

Leinosella ei ole tiedossa, että tällä hetkellä olisi liikkeellä jotain tiettyä lajia erityisen paljon. Jos jotain pitäisi veikata, se voisi olla ohdakeperhonen.

– Se voisi olla tähän aikaa vuodesta yksi potentiaalinen vaihtoehto, mutta ei ole mitään tietoa siitä, että niitä olisi valtavia massoja.

Se on kuitenkin varmaa, että hyttysistä tai paarmoista ei ole kyse.

– Vaeltavia otuksia todennäköisesti.

Meteorologi Salmisen mukaan hyönteisparvi voi pyörähtää tavallista korkeammalle esimerkiksi nousuvirtauksen avustuksella.

– Maanpinta viilenee merenpintaa nopeammin. Yöllä, kun maanpinta viilenee, mutta merenpinta pysyy lämpimänä, meren päällä ilma nousee, ja maan pinnalla ilma laskee. Se aiheuttaa pyörteen, joka voi heittää tempaista hyönteisiä korkeammalle, Salminen selittää.

Päivällä maanpinnan lämmetessä pyörre kääntyy toisinpäin. Myös lintujen tiedetään käyttävän kyseistä nousuvirtausta hyödykseen.

Salmisen mukaan hyönteisten ja lintujen lisäksi sadetutkaan voi tulla heijastuksia ainakin tuulivoimaloista.

– Yleensä tuulivoimaloiden läheisyydessä asuvat tietävät, että jos tutkassa näkyy yhden pisteen kohdalla voimakasta sadetta, se on tuulivoimalan aiheuttama häiriö, hän kertoo.