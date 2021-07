Suomessa on todettu 300 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Suomessa on raportoitu 300 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 2 374 tartuntaa, mikä on 1 064 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 97 349.

Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 44 ihmistä, joista tehohoidossa on seitsemän.