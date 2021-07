Deltamuunnoksesta tulossa Suomessakin vallitseva – näin asiantuntijat kommentoivat uusia huolestuttavia tietoja

Koronarokotteiden on todettu suojaavan tehokkaasti myös deltavarianttia vastaan.

Suomessakin parhaillaan leviävä koronaviruksen deltavariantti on tuoreiden tietojen mukaan herkkä tarttumaan ja aiheuttaa muita virusmuunnoksia vakavampaa tautia.

Noin kolmasosa uusista koronatartunnoista oli Suomessa kesäkuun lopussa deltavarianttia. THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra sanoo, että deltavariantin osuus on jo ohittanut monessa muussa Euroopan maassa brittimuunnoksena tunnetun alfavariantin.

– Pidän varsin todennäköisenä, että deltavariantista tulee Suomessakin valtavirus. Epidemian aikana on nähty nyt jo useamman kerran, että virustyypit korvautuvat ajan mittaan toisillaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keskiviikkona julkaiseman tilannearvioraportin mukaan kaikkien Venäjälle matkustaneiden EM-kisaturisteilta otettujen näytteiden on todettu olevan deltamuunnosta. Koronatartuntojen määrä Suomessa on kaksinkertaistunut pitkälti kisaturismin vuoksi.

Savolainen-Kopra sanoo, että kisaturistien jatkotartuntoihin on yhä syytä kiinnittää huomiota.

– Täytyy katsoa, että jatkotartunnat saadaan katkaistua ennen kuin piikki on täysin ohi.

Tutkimusten mukaan Intiassa kehittynyt deltavariantti tarttuu ihmisestä toiseen huomattavasti herkemmin kuin alfavariantti. Savolainen-Kopra vahvistaa tiedon.

– Tällainen arvio on tehty, että tartuttavuus olisi 40–60 prosenttia korkeampi kuin alfavariantilla. Alfavariantti oli jo tarttuvampi kuin alkuperäiset Wuhanista lähteneet kannat, Savolainen-Kopra sanoo.

Australian terveysviranomaisten mukaan deltamuunnos saattaa siirtyä ihmisestä toiseen muutamissa sekunneissa. Savolainen-Kopra kertoo, ettei ole nähnyt aiheesta tutkimusta.

– Se riippuu vahvasti siitä, minkälainen kontakti on. Mikä tahansa näistä kannoista voi tarttua nopeasti, jos on hyvin vahva kontakti esimerkiksi hengitystie-eritteisiin.

Deltan tartuttavuus saattaa Savolainen-Kopran mukaan perustua siihen, että virusta erittyy enemmän. Arvellaan myös, että viruksella on sellainen aminohapporakenne, joka edesauttaa sen pääsyä solun sisään.

– Silloin tarvitaan vähemmän virusta siihen, että infektio alkaa.

Euroopan tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus ECDC:n riskiarvion perusteella deltavariantti voi aiheuttaa muita virusmuunnoksia vakavampia infektioita. Savolainen-Kopran mukaan delta ei kuitenkaan välttämättä uhkaa terveydenhuollon kapasiteettia Suomessa.

– Käytännössä tilanne on sellainen, että alttiit ikäryhmät ja riskiryhmät ovat nyt jo rokotteella varsin hyvin suojassa. Silloin infektioita esiintyy enemmän nuoremmilla, jotka eivät ole niin alttiita saamaan vakavaa tautia ja joutumaan esimerkiksi tehohoitoon.

On annettu myös viitteitä siitä, että deltavariantti pystyisi paremmin väistämään rokotteiden antaman immuunisuojan.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo, että sen näytön perusteella, mitä vakavasta ja sairaalassa hoidetusta taudista on saatu, rokote on deltavarianttia vastaan yhtä tehokas kuin muitakin variantteja vastaan. Virus kuitenkin tarttuu nopeammin ja väistää limakalvoimmuniteettia paremmin.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Keskiviikkona Ilta-Sanomat kertoi rokoteajanvarauksen tukkeutuneen Helsingissä, kun ihmiset alkoivat siirtää rokotusaikojaan kesämenojensa vuoksi.

Nohynek toivoo, että ihmiset ottaisivat toisen rokoteannoksen 12 viikon aikataulun mukaisesti erityisesti deltavariantin leviämistä ajatellen.

– Suosittelemme, että ihmiset ottavat annoksensa silloin, kun sen aika on, Nohynek sanoo.

Myös THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kommentoi aihetta Ylen Aamussa torstaina.

– Meillä ei ole ylenmäärin rokotteita. Please, nähkää se vaiva, että käytte kotikunnassanne silloin, kun vuoronne tulee, ja ottakaa rokote ajoissa, Salminen toivoo.

Aikataulun venyminen ei itsessään heikennä rokotteiden tehoa, mutta tiedetään, että kahdella annoksella saa parhaan mahdollisen suojan infektoitumista ja tartuttavuutta vastaan.

Tällä hetkellä rokotustahti on Nohynekin mukaan hyvä. 50 vuotta täytteistä yli kymmenesosa on jo saanut toisen annoksen. Nuoremmista ikäryhmistä toisen annoksen on saanut vasta pieni osa.