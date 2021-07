Koronaviruksen lääkehoidoista ei ole puhuttu pitkään aikaan. Pandemian alkuvaiheessa todettiin, että koronaan ei ole olemassa parantavaa lääkehoitoa.

Pandemia on kestänyt nyt jo lähes puolitoista vuotta, mikä on lääkehoidon tilanne nyt? Onko tautiin löytynyt toimivia lääkkeitä?

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen sanoo, että kovin isoa uutta ei ole tapahtunut.

Järvisen mukaan parantavaa hoitoa ei edelleenkään ole. Kokemusta on eniten viruslääke remdesiviiristä. Lääke pysäyttää viruksia estämällä niiden RNA-ketjujen toiminnan.

Alkujaan remdesiviiri kehitettiin hepatiitti C:n hoitoon, mutta sen jälkeen sitä on kokeiltu myös muiden virustautien hoidossa.

Järvinen sanoo Husin kokemusten olevan se, että taudin alkuvaiheessa aloitettuna remdesiviiristä on havaittu olevan hyötyä.

– Jos potilas on tuotu varhaisessa vaiheessa sairaalahoitoon, remdesiviirin antamisesta voi paranemisessa olla hyötyä, Järvinen sanoo.

Tätä tukee myös lääketieteellisen julkaisun The New England Journal of Medicinen viime vuoden toukokuussa valmistunut tutkimus, jonka mukaan remdesiviirin käyttö lyhensi sairaalahoitoa mutta ei vähentänyt kuolemia.

Tutkimuksen kohteena oli 1 062 koronavirusinfektion takia sairaalahoitoon joutunutta henkilöä. Heistä 541:lle annettiin remdesiviiriä, 521 potilasta sai lumelääkettä.

Viruslääke remdesiviiristä on ollut hyötyä joillekin koronapotilaille, ei kuitenkaan kaikille.

Remdesiviiriä saaneiden keskimääräinen sairaalahoitojakson pituus oli 10 päivää (95 prosentin vaihteluväli 9–11 päivää), lumelääkettä saaneilla 15 päivää (vaihteluväli 13–18 päivää). Hyöty havaittiin vain happihoitoa tarvitsevilla potilailla, ei vaikeammin sairailla tehohoitopotilailla.

Kuolleisuus remdesiviirihoitoa saaneilla oli 15. sairaalapäivään mennessä 6,7 prosenttia ja lumelääkepotilailla 11,9 prosenttia, ja 29. sairaalapäivään mennessä luvut olivat 11,4 ja 15,2 prosenttia. Kuolleisuusluvuissa ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkittävää eroa.

Järvinen sanoo, että koronan hoidossa on myös paljon kiisteltyjä lääkeaineita, muiden muassa hydroksiklorokiini ja ivermektiini.

Maailman terveysjärjestö WHO on keskeyttänyt malarian ja nivelreuman hoitoon tarkoitetun hydroksiklorokiinin käytön koronahoidoissa vakavien sivuvaikutusten vuoksi, vaikka esimerkiksi Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump kertoi käyttäneensä hydroksiklorokiinia ennaltaehkäisevästi. Käytöstä huolimatta Trump sairastui koronaan.

Yhdysvaltainen entinen presidentti Donald Trump sairasti koronan viime syksynä.

– Hydroksiklorokiinin käyttö on kuopattu. Siitä ei ole ollut yksiselitteistä hyötyä. Lääkkeen käyttö aloitettiin tutkimatta teoreettisen tiedon pohjalta, mutta tutkimuksissa ei ole saatu vahvistusta hyödyistä, Järvinen miettii.

Kuitenkin esimerkiksi Mediuutiset kertoi vuosi sitten tutkimuksesta, jossa kiistelty hydroksiklorokiini vähensi selvästi koronaviruksen takia sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden kuolleisuutta eikä aiheuttanut näille sydänongelmia.

Myös mato- ja loislääke ivermektiini jakaa mielipiteet. Osa uskoo sen auttavaan voimaan koronaviruksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä kuolemien vähentämisessä. Ivermektiiniä käytetään koronan hoidossa monessa maassa.

” Pitäisi saada varmasti toimiva, sairauden alkuvaiheessa suun kautta otettava lääke. Sellaista ei ole kuitenkaan ihan heti näköpiirissä.

Ivermektiinillä on antiviraalisia ominaisuuksia, ja pienemmissä tutkimuksissa sen on laboratorio-oloissa todettu vähentävän viruksen monistumista. Näin se voi pienentää ihmisen viruskuormaa ja oireiden kestoa.

– Tutkimusnäyttö on ristiriitaista. Koeasetelmat ovat heikot, ne on tehty esimerkiksi kehittymättömissä tai vähän kehittyneissä maissa. Lääkkeen valmistaja on itsekin varoittanut lääkkeen käyttämistä koronaviruspotilaiden hoidossa, Järvinen sanoo.

Euroopan lääkevirasto EMA ilmoitti maaliskuussa, ettei se suosittele ivermektiiniä koronan hoitoon tai ennaltaehkäisyyn, koska saatavilla olleet tutkimustulokset eivät tukeneet lääkeaineen käyttöä.

Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen sanoo, että lääkeaineista hydroksiklorokiini ja ivermektiini ovat hyvin kiisteltyjä koronan hoidossa.

Oxfordin yliopisto ilmoitti kuitenkin kesäkuun lopussa aloittavansa yli 5 000 vapaaehtoisella tutkimuksen ivermektiinin käytöstä mahdollisena koronalääkkeenä sairauden alkuvaiheessa. Kyseessä on toistaiseksi maailman laajin kliininen tutkimus.

Tutkimuksessa on määrä selvittää, nopeuttaako ivermektiini paranemista, lieventääkö se sairauden oireita ja estääkö se potilasta joutumasta sairaalahoitoon.

– Ivermektiini on hyvä, turvallinen ja laajalti saatavilla oleva lääke, jota on käytetty moniin tartuntatauteihin, ja joidenkin tutkimusten alustavat tulokset ovat lupaavia sen tehosta myös koronaan. Nyt toivomme saavamme pitävät todisteet selvittääksemme, kuinka tehokas ivermektiini on koronaan ja mitä hyötyjä ja haittoja käyttöön liittyy, professori Chris Butler sanoi Oxfordin yliopiston tiedotteessa.

Järvinen sanoo, että koronan hoidossa on kokeiltu myös bioteknologian avulla virusta vastaan synteettisesti valmistettuja vasta-ainehoitoja.

– Niistäkin on saatu positiivisia merkkejä varhain aloitettuna, Järvinen sanoo.

Sekä remdesiviirin että rekombinanttihoidon hankaluutena on niiden kalleus. Lisäksi molemmat menetelmät annetaan suonensisäisesti, mikä edellyttää sairaalahoitoa.

Vaikeimmin sairaille annetut kortisonihoidot ovat vähentäneet tehohoidon tarvetta jonkin verran.

– Pitäisi pystyä tunnistamaan ne potilaat, joilla tauti pahenee vakavaksi ja jotka siten voisivat hyötyä varhain aloitetusta hoidosta. Suuri osa potilaista ei hoidoista hyödy, ja siksi hoitoja ja niiden kustannuksia arvioitaessa tulee huomioida, kuinka monta potilasta pitää hoitaa, jotta yksi saa hyödyn, Järvinen sanoo.

Vakavimmissa tautitapauksissa kortisonihoidot ovat vähentäneet tehohoidon osuutta kolmasosasta potilaista viidesosaan. Erityisesti deksametasonilla on saatu hyviä tuloksia vakavista hengitystietulehduksen oireista kärsivillä potilailla.

– Jos sairaalapotilas tarvitsee lisähappea, voimme antaa potilaalle deksametasonia. Se on havaintomme perusteella hyödyllisin hoitomuoto lisähapen ohella, Turun yliopistollisen keskussairaalan Tyksin infektiolääkäri Harri Marttila sanoi.

Järvinen sanoo, että vakavissa tautimuodoissa on käytetty myös interleukiinien estäjiä, jotka kortisonin tavoin heikentävät elimistön puolustusvastetta.

– Vaikean taudin syntyminen näyttääkin johtuvan elimistön liian voimakkaasta puolustusvasteesta, Järvinen sanoo.

D-vitamiinista voi olla apua koronaviruksen ennaltaehkäisyssä. Taudin iskettyä päälle se ei enää auta.

Tyksissä lupaavia kokemuksia on Marttilan mukaan saatu interleukiini 6:n vasta-aineesta tosilitsumabista, joka vaimentaa tulehdusreaktiota. Myös Britanniassa on tosilitsumabin käytöstä saatu positiivisia kokemuksia.

Järvinen nostaa ennaltaehkäiseväksi keinoksi myös D-vitamiinin. Riittävän korkea D-vitamiinitaso voi ehkäistä koronatartuntaa, mutta jos infektio tulee, sairastumisen aikana D-vitamiinista ei ole enää apua.

– Siitä ei ole näyttöä, että D-vitamiinin avulla pystyisi poistamaan tai helpottamaan oireita, Järvinen sanoo.

Yhteenvetona Järvinen sanoo, että yleispätevää ja varmasti toimivaa lääkehoitoa koronaan ei edelleenkään ole. Parhaimmillaankin lääke on ”voi toimia” -tasolla. Lisäksi lääkehoidot ovat vaivalloisia, kun ne täytyy antaa suonensisäisesti kiisteltyjä hydroksiklorokiinia ja ivermektiiniä lukuun ottamatta. Lisäksi ne ovat kalliita.

– Pitäisi saada varmasti toimiva, sairauden alkuvaiheessa suun kautta otettava lääke. Sellaista ei ole kuitenkaan ihan heti näköpiirissä, Järvinen miettii.

Tässä se on – ehdottomasti tehokkain lääke koronaan! Rokotukset ovat todistettavasti vähentäneet vakavia tautimuotoja ja kuolemia tehokkaammin kuin mikään muu lääkeaine.

Järvinen ja Marttila ovat silti painokkaasti sitä mieltä, että paras hoito koronaan on rokotus.

– Näin ehdottomasti on! Rokottamisesta on kaikista suurin hyöty. Se näkyy hyvin Britanniassa: tartuntamäärät osoittivat viime syksynä ja osoittavat nyt koilliseen, mutta samoilla tartuntamäärillä sairaanhoidon tarve on nyt huomattavan paljon vähäisempi, Marttila vertaa.

– Rokotus suojaa erinomaisesti vakavalta tautimuodolta ja niille, joille tauti rokotuksesta huolimatta tulee, se jää valtaosalla lieväksi ja sairastuneet pärjäävät vähin hoidoin. Ylipäätään rokotekattavuuden kasvaessa lääkehoitoihin on entistä vähemmän tarvetta, Järvinen lisää.