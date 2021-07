Tarttuu salamana, väistää rokotteita – uudet tiedot deltamuunnoksesta ovat huolestuttavia

Koronavirus sars-cov-2 on mestari muuntumaan. ”Alkuperäisestä”, Wuhanista liikkeelle lähteneestä niin sanotusta villityypin viruksesta on kehittynyt jo tuhansia muunnoksia.

Huolestuttavissa sars-cov-2:n kehityslinjoissa viruksen leviämiskyky on tehostunut tai niissä on jokin muu epidemiaan vaikuttava ominaisuus esimerkiksi piikkiproteiinin mutaatioiden vuoksi. Tehostetun seurannan alaisissa viruslinjoissa tätä mahdollisuutta epäillään. Piikkiproteiini on se viruksen kuoren osa, joka tarttuu kudosten reseptoreihin ja avaa taudinaiheuttajalle tien elimistöön.

Intiassa kehittynyt viruksen deltavariantti luokitellaan huolestuttavaksi. Sen piikkiproteiinissa on viruksen biologisia ominaisuuksia muuttavia mutaatioita.

IS kokosi seuraavaan tuoretta tutkimustietoa muunnoksesta. Tiedot ovat osittain ristiriitaisia ja vielä alustavia, eikä niistä voi vetää vuorenvarmoja johtopäätöksiä tautitilanteen kehittymisestä. Erilaisia skenaarioita on, ja niitä on laatinut muun muassa Euroopan tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus ECDC.

Esiintyvyys

Suomessa deltavariantin osuus uusista koronatartunnoista oli kesäkuun lopussa noin 30 prosenttia. Osuuden odotetaan nousevan. Deltavarianttia on keskiviikon tuoreen tilaston mukaan todettu 435 tapausta, kertoo THL. Yhteensä muuntuneet virukset ovat aiheuttaneet Suomessa vajaat 10 000 koronatapausta.

Hallituksen tiistaina sopimat tiukat matkustusrajoitukset perustuvat arvioon virusmuunnosten, erityisesti deltavariantin, vaarasta vuotaa rajoilta Suomeen. Terveysviranomaisten mukaan Venäjältä palanneiden EM-kisaturistien joukossa oli useita satoja koronapositiivisia, jotka aiheuttivat ”merkittävän määrän” jatkotartuntoja.

– Näiden tartuntojen takana vaikuttaa olevan tämä virusmuunnos delta, sanoi sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Taneli Puumalainen mediatilaisuudessa tiistaina.

Deltavariantti näyttää leviävän nopeasti maailmalla.

Espanjassa covid-19-taudin ilmaantuvuus on deltavariantin leviämisen myötä noussut manner-Euroopan suurimpiin lukemiin, kertoo Financial Times -lehden tuore selvitys. Lehden mukaan deltavariantista tulee vallitseva muunnos Espanjassa heinäkuun 17. päivän tienoilla. Tauti leviää pääasiassa nuoressa, vielä rokottamattomassa väestössä. Kasvavat tartuntaluvut ovat saaneet muun muassa Katalonian asettamaan uudelleen koronarajoituksia.

Britanniassa deltavariantti on lähes 100-prosenttisesti vallitseva viruslinja. Siitä huolimatta hallitus on päättänyt purkaa koronarajoitukset Englannin alueelta. Portugalissa 70 prosenttia uusista tartunnoista on deltavariantin aiheuttamia.

Yhdysvalloissa deltavarianttia on jo 51,7 prosenttia uusista tartunnoista, kertoo tartuntatautivirasto CDC. Koronatapausten määrä on noussut 30 prosenttia kahden viikon aikana.

Aasian ja Tyynenmeren alueella deltavariantti leviää samaa tapaan kuin muualla maailmassa. Esimerkiksi Etelä-Koreassa delta tartuttaa nuorta, rokottamatonta väestöä Soulin metropolialueella, kertoo uutistoimisto Yonhap.

Australian, Thaimaan ja Indonesian viranomaiset raportoivat nekin deltavariantin leviämisestä. Australia on tähän mennessä rokottanut vain noin 10 prosenttia aikuisväestöstä.

Tarttuvuus

Tutkimusten mukaan deltavariantti tarttuu 40–60 prosenttia herkemmin kuin alfavariantti, jota aikaisemmin kutsuttiin brittimuunnokseksi. Alfavariantti puolestaan on noin 50 prosenttia tarttuvampi kuin villityypin virus.

Deltan ärhäkkyyttä kuvaa Australian terveysviranomaisten varoitus, jonka mukaan se voi siirtyä ihmisestä toiseen hetkessä. Tällainen pikatartunta todettiin miehellä, joka oli ollut vain hetken lähellä koronapositiivista miestä ostoskeskuksessa Sydneyssa kesäkuun lopulla.

– He olivat toistensa läheisyydessä vain muutamia sekunteja, ja etäisyys oli ehkä kymmenestä sentistä 50–60 senttiin, sanoi New South Walesin osavaltion terveysministeri Brad Hazzard uutiskanava 9newsille.

Tappavuus

ECDC julkaisi 23. kesäkuuta riskiarvion, joka kuvaa sairaalahoidon tarpeen ja kuolemantapausten määrän mahdollista kehitystä, mikäli koronarajoituksia ryhdytään merkittävissä määrin purkamaan.

ECDC:n käyrät riskiarviossa nousevat lähes pystysuoraan ylöspäin, ja skenaariot perustuvat pitkälti juuri deltavariantin leviämiseen. ECDC:n mukaan on näyttöä siitä, että deltavariantti voi aiheuttaa muita virusmuunnoksia vakavampaa tautia ja lisätä tapauskuolleisuutta.

– ECDC varoittaa, että tilanne voi kehittyä yhtä vaikeaksi kuin mitä se ollut viime talven ja syksyn aikana, Taneli Puumalainen kertoi tiistaina.

Näin ECDC: Ilman jatkuvia ei-lääketieteellisiä rajoitustoimia ja täyden rokotussarjan pikaista jakelua voimme odottaa nopeaa nousua uusien infektioiden, sairaalahoitoa vaativien tapausten ja kuolemien määrissä.

Synkistä ECDC:n arvioista poiketen Espanjassa ei uskota, että delta heikentäisi merkittävästi maan epidemiatilannetta. Näin ainakin arvioi Madridin autonomisen yliopiston epidemiologi Fernando Rodriguez Artalejo Financial Timesille. Syynä on korkea rokotuskattavuus ikäihmisten ja muiden riskiryhmien parissa. Sama tilanne on Rodriguez Artalejon mukaan myös Britanniassa.

– On totta, että tartuntoja esiintyy paljon, mutta niihin ei liity sairaalahoidon tarpeen kasvua täällä eikä myöskään Britanniassa. Mahdollinen hyvin negatiivinen vaikutus matkailulle on toinen kysymys.

Väistämiskyky

Tiedot deltavariantin kyvystä väistää koronarokotteiden antamaa immuunisuojaa perustuvat alustaviin tutkimuksiin.

Israelista raportoidun uuden datan mukaan Biontech / Pfizerin lähetti-rna-rokotteen teho deltavirusta vastaan ei ole niin hyvä kuin aiemmin arvioitiin.

Uusien israelilaistietojen mukaan rokotteen suojateho oireista koronatautia vastaan on 64 prosenttia, kertoi Bloomberg maanantaina. Luku perustuu tutkimuksiin, jotka on tehty kesäkuun 6. päivän ja heinäkuun alun välisenä aikana, jolloin deltavariantti levisi Israelissa ja hallitus purki koronarajoitukset.

” Tämän hetken tietojen mukaan rokotukset näyttävät kuitenkin suojaavan edelleen hyvin sairaalahoitoa vaativaa vakavaa tautia vastaan. Uusissa israelilaistutkimuksissa Pfizer antoi 93 prosentin suojatehon vakavalta taudilta myös deltamuunnosta vastaan.

Suojatehon lasku on merkittävä, sillä Pfizerin rokote antoi aiemmissa tutkimuksissa 94-prosenttisen suojatehon.

Ensimmäisen rokotuksen jälkeen rokotteiden suoja deltaa vastaan on kuitenkin heikko. The Lancet -lehden mukaan yksi annos Pfizerin rokotetta antaa 30 prosentin suojatehon deltalta. Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan rokotteella ykköspistoksen suoja on vaatimaton 18 prosenttia.

Johtopäätökset

Deltavariantti tarttuu herkästi ja on vaarallinen rokottamattomille, vasta ensimmäisen rokoteannoksen saaneille ja henkilöille, joiden immuunipuolustus on jostakin syystä heikentynyt. Viimeksi mainittuja ovat erityisesti ikäihmiset ja perussairauksia potevat. Heillä rokotukset ja sairastettu tauti eivät nosta elimistössä yhtä vahvaa immuunivastetta kuin nuorilla ja perusterveillä.

Rokotusten – edes täyden sarjan – suoja ei myöskään koskaan ole 100-prosenttinen, ja delta saattaa pudottaa suojatehoa merkittävästi. Mitä enemmän virusta kiertää väestössä, sitä suurempi todennäköisyys on vakavalle ja jopa kuolemaan johtavalle taudille, ja sitä todennäköisempää on myös uusien varianttien kehittyminen.

Täysin rokotettujen määrä EU:ssa on tällä hetkellä yli 40 prosenttia väestöstä. Täyden rokotussarjan saaneiden määrä nousee noin 10 miljoonan henkilön viikkovauhtia. Kehitys on hyvää, mutta rokotusvastaisuuttakin esiintyy.

Suomessa täyden rokotussarjan saaneiden osuus on alhaisempi kuin EU:ssa keskimäärin: 21,4 prosenttia.

– Tämä muodostaa ongelman suhteessa delta-virusmuunnokseen, joka vaikuttaa leviävän nopeammin, aiheuttaa useammin vakavaa tautia ja jota on vaikeampi torjua rokotuksin, Taneli Puumalainen sanoi.

Tiistain mediatilaisuudessa kävi ilmi, että alhainen toisen annoksen rokotuskattavuus Suomessa johtuu monia muita EU-maita pidemmästä, 12 viikon annosvälistä. Rokotuskattavuutta pitäisikin nyt nostaa erityisesti nuorten ikäluokissa ja ei-riskiryhmiin kuuluvien parissa, jotta myös ikäihmiset ja riskiryhmiin kuuluvat olisivat suojassa deltavariantilta.