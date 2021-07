Sähköpotkulautojen aiheuttamat onnettomuudet ovat lisänneet työvoiman tarvetta terveydenhuollossa Helsingissä.

Sähköpotkulautojen yölliset ja alueelliset nopeusrajoitukset astuvat voimaan Helsingissä, liikenne- ja viestintäministeriö kertoo tiedotteessaan.

Päätöksen taustalla ovat kesän aikana lisääntyneet sähköpotkulaudoista johtuvat onnettomuudet sekä yleinen keskustelu sähköpotkulautojen turvallisuudesta.

Lue lisää: LVM: Sähköpotku­lautoihin nopeus­rajoitukset Helsingissä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) kertoi tiedotteessaan kesäkuussa, että pelkästään Meilahden yhteispäivystyksessä on hoidettu toukokuun alusta kesäkuun puolivälin tienoille 143:a sähköpotkulautatapaturmassa loukkaantunutta. Yhden viikonloppuyön aikana päivystykseen joutuneista potilaista neljäsosa oli loukkaantunut sähköpotkulautaonnettomuudessa.

Husin osastonylilääkäri Arja Kobylin kertoo, että työvoiman tarve on lisääntynyt konkreettisesti sähköpotkulautojen aiheuttamien tapaturmien myötä. Tapauksia on ollut selvästi enemmän verrattuna aiempiin kesiin.

Lue lisää: Sairaaloihin tuli uusi potilastyyppi, kun sähköpotkulaudat yleistyivät – tällaisia ovat pahimmat vammat

– Näitä on niin paljon, että olemme pyrkineet saamaan yhden ylimääräisen lääkärin lauantai- ja sunnuntai-iltoihin, jotta työtä olisi inhimillisempää tehdä ruuhkautuneessa päivystyksessä, Kobylin sanoo.

Poliisia sähköpotkulautaonnettomuudet eivät työllistä samoissa määrin, sillä suurin osa niistä on yksittäisille ihmisille sattuvia kaatumisia ja esteisiin törmäämisiä, ylikomisario Jari Kaikko Helsingin poliisilaitokselta kertoo. Poliisille tulee ilmoituksia yleensä silloin, kun onnettomuudessa on osallisena useampi henkilö. Husin tiedotteen mukaan noin viidessä prosentissa tapauksista kuljettaja on törmännyt toiseen henkilöön.

Ylikomisario Jari Kaikko Helsingin poliisilaitokselta.

– Näitä ilmoituksia ei tule poliisille riesaksi asti. Sen sijaan poliisille tulee runsaasti valvontapyyntöjä jalkakäytävällä ajelusta ja sähköpotkulautojen pysäköinnistä, Kaikko kertoo.

Valvontapyynnöt keskittyvät Kaikon mukaan kantakaupungin alueelle, jossa myös suurin osa onnettomuuksista tapahtuu. Hän kertoo sähköpotkulaudoilla ajelun lisäävän turvattomuuden tunnetta erityisesti ikäihmisten keskuudessa.

– Tämä on täysin ymmärrettävää. Jokainen vanhus ja jokainen vanhuksen omainen tiedostaa sen, mitä voi seurata, jos vanhalta ihmiseltä murtuu luita.

Poikittain jalkakäytävälle kaatuneet potkulaudat sen sijaan ovat Kaikon mukaan turvallisuusriski liikunta- ja näkövammaisille. Helsingin kaupunki valmistelee tällä hetkellä toimia, joilla sähköpotkulautojen pysäköinti järjestettäisiin siten, ettei vaaraa muille tienkäyttäjille enää aiheudu, liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Jalkakäytäville kaatuneet sähköpotkulaudat ovat turvallisuusriski esimerkiksi näkövammaisille.

Poliisi pyrkii Kaikon mukaan vastaamaan kansalaisten pyyntöihin ja valvoo jalkakäytävillä ajelua teemaluontoisesti. Liikennevirhemaksuja on annettu sähköpotkulautojen kuljettajille tänä kesä kymmeniä ja huomautuksia satoja.

Meilahdessa hoidettavilla pientraumapotilailla tavallisimpia sähköpotkulautaonnettomuuden aiheuttamia vammoja ovat ranne-, nilkka- ja solisluumurtumat sekä tikkausta vaativat haavat ja ruhjeet.

Huolestuttavin onnettomuuksissa syntyvä vamma on Kobylinin mukaan päävamma. Tällöin ihminen ajaa yleensä pää edellä asfalttiin ilman kypärää.

– On ihan tuurikauppaa, miten vaikean päävamman potilas saa. Joskus tulee vain kuhmuja tai joitakin ommeltavia haavoja, mutta joskus hän saa pysyvän aivovamman. Lieväkin aivovamma voi aiheuttaa elinikäistä toimintakyvyn muutosta, hän sanoo.

Ihmiset ajavat sähköpotkulaudoilla harkitsemattomasti, mikä huolestuttaa Kobylinia. Hänen mukaansa tapaturmissa ovat yliedustettuina nuoret, 20–30-vuotiaat päihtyneet ihmiset. Onnettomuudet tapahtuvat yleensä iltaisin ja öisin.

Lue lisää: Poliisi ripittää sähkö­potkulautailijoita holtittomuudesta – humalainen ajo lisääntyi

Jari Kaikon mukaan sähköpotkulauta on melko epävakaa laite, jonka hallitseminen haastavissa tilanteissa vaatii harjaantumista.

Sähköpotkulaudat aiheuttavat tapaturmia erityisesti viikonloppuöisin.

– Riski on moninkertainen, kun toimitaan päihtyneenä. Etenkin jos on satunnainen potkulaudan vuokraaja, kyky ei välttämättä ole parhaalla mahdollisella tasolla, Kaikko sanoo.

Paras keino ehkäistä sähköpotkulaudoista johtuvia onnettomuuksia olisi Kobylinin mukaan kriminalisoida niiden kuljettaminen päihtyneenä.

– Eihän sen pitäisi olla missään nimessä laissa hyväksyttyä eikä yhteiskunnallisesti hyväksyttyä, että ajetaan humalassa.

– Pitää muistaa, että nämä onnettomuudet eivät satu pelkästään potkulaudan kanssa ajavalle, vaan niillä ajetaan myös muiden päälle. Näitäkin tapauksia on meillä viikoittain, hän toteaa.

Kaikon mukaan ilmiö ei laannu pelkästään poliisin toimin. Keskeisin vastuu on kuljettajalla itsellään. Hänen mukaansa myös sähköpotkulautojen vuokrausfirmojen olisi syytä miettiä toimenpiteitä, joilla yöllistä päihtyneenä ajelua voitaisiin vähentää. Kuljettajan tarkkaavaisuutta voitaisiin testata esimerkiksi ajokykytestillä, joka pitäisi läpäistä ennen, kuin kulkuneuvon saisi käyttöönsä.

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää osana liikenneturvallisuusstrategiansa valmistelutyötä, että poliisi saisi valtuuden estää humalaisen liikkeelle lähdön polkupyörällä tai sähköpotkulaudalla.

– Pysäköintiin on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi siten, että laudat saisi käyttöön jostain kiinteästä asemasta, kuten kaupunkipyörätkin, Kaikko sanoo.