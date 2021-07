Ilmastonmuutos ei ole suurin Suomen metsiä muuttava tulevaisuuden voima.

Suomeen saapuu erilaisin siivin ja astimin uusia eläinlajeja, mutta millaisen maan ja flooran ne täältä löytävät?

Miten lisääntyvä lämpö muuttaa maata?

Lue lisää: Nämä eläimet voivat levitä Suomeen ilmaston­muutoksen lämmittäessä maan: Autoihin tunkeutuva näätä, mehiläisiä teurastava peto­pistiäinen...

Vehreitä pyökkimetsiä, kuten Etelä-Ruotsissa ja Tanskassa? Jaloja lehtipuita, ei vain puistoissa, vaan salomailla juhlallisina kuin Seitsemän veljeksen Tuomas?

Metsälehmusten kunnianpalautus, pähkinäpensaiden paluu ... ?

Palmujen pikkupioneerit?

Luonnonvarakeskuksen tutkija Raisa Mäkipää metsässä Sipoossa.

Kirjanpainaja on hellekesistä täysin siemauksin nauttiva raihnaisten kuusikoiden ärhäkkä tuholainen.

Kysytään asiaa Luonnonvarakeskuksen tutkijalta Raisa Mäkipäältä. Hän oli mukana tutkijaryhmässä, joka julkaisi viime vuonna Ecography-aikakauskirjassa tutkimusartikkelin Global Warming will affect the maximum potential abundance of boreal plant species. Eli muutoksen tuulia odotellessa.

–Viestimme on aika lattean mielenkiinnoton, kun ajatellaan metsäkasvillisuutta, joka Suomessa muodostaa suurimman osan pinta-alasta, Mäkipää varoittaa.

Palmujen eteen vedetään verhot. Eikä siinä kaikki: ilmastonmuutos ei edes ole se voimapesä, joka lähitulevaisuudessa tai edes keskipitkällä aikavälillä kutoisi uudelleen Suomen viherpeiton.

” Ilmastonmuutos ei edes ole se voimapesä, joka lähitulevaisuudessa tai edes keskipitkällä aikavälillä kutoisi uudelleen Suomen viherpeiton.

On olemassa paljon suurempi voima: suomalainen metsänomistaja ja suomalaisen kokonaisvaltaisesti metsiä hyödyntävän metsätalouden voima.

– Metsät ovat voimakkaasti ihmisen vaikutuksen alla, Mäkipää perustelee.

– Siellä on niin paljon metsänhoidollisesti säädeltyä perusrakennetta. Puulajin valitsee metsänomistaja ja hän tekee päätökset metsän uudistamisesta ja ojituksista.

– Ja varmasti nykyisin hirvikanta ja vauhdilla kasvavat kauriskannat vaikuttavat valintaan, Mäkipää lisää.

Korkeaa kuusimetsää Puijon luonnosuojelualueella.

Hänen mukaansa Etelä-Suomessa käynnissä oleva kuusettuminen ei johdu ilmastonmuutoksesta, vaan suuresta hirvikannasta, jonka vuoksi mikään muu puulaji ei välttämättä uusiudu. Hirvet syövät taimet.

Kuusi on metsänomistajalle varmin valinta.

Ja samalla riski.

– Kauhuskenaario on, että metsänhoidollisten valintojen vuoksi kuusettuvat metsät kohtaavat ilmastonmuutoksen tuomat tuulituhot ja hyönteistuhot, kirjanpainajat lisääntyvät ja juurikääpä leviää ja kuusikot eivät kasva odotusten mukaisesti.

Jos eivät puut marssikaan vapaasti, vaan isäntiensä komennossa, löytyi Mäkipään ja kumppanien tutkimuksessa eräitä muita yleisiä metsälajeja, jotka reagoivat ilmastonmuutokseen ja ovat leviämässä kohti pohjoista.

Onko Suomenlahden takaa tulossa ihan uusia kasvilajeja, sitä ei ole analysoitu.

Metsäkastikka on mahtipontinen heinä, jonka melkein jokainen suomalainen tietää, vaikka ei nimeltä tuntisi. Se on se, joka kasvaa aukoilla ja taimikoissa keskikokoisen miehen mittaiseksi ja kun sataa, taipuu polkujen ylle ja kastelee kulkijan housut vielä kauan sateen päättymisen jälkeen.

Metsäkastikan pohjoisraja kulkee nyt keskisessä Suomessa.

Metsäkastikka on miehenmittainen tuulipölyttäjä. Sen pohjoisraja kulkee nyt keskisessä Suomessa.

– Arvioimme sen liikkuvan pohjoiseen noin kahdeksan kilometriä vuodessa ja saavuttavan 2050-luvulla Rovaniemen.

Tämä on kiusallista, sillä paitsi että metsäkastikka kastelee kesäsuomalaisia, se on ongelma metsiä uudistettaessa. Taimet eivät pärjää heinikossa.

Metsäkastikan leviämisen salaisuus on tuulipölytteisyys ja siementen vauhdikas leviäminen.

–Kaikki lajit eivät samaan pysty, jos ne vaikka lisääntyvät pääasiassa kasvullisesti tai kuten maitikka, joka tarvitsee muurahaisen kantamaan siemenen paikasta toiseen.

Maitikka tarvitsee muurahaisen kantamaan siemenensä paikasta toiseen.

Mustikka- ja puolukkasadot saattavat heikentyä tulevaisuudessa.

Metsä- ja kangasmaitikat ovat hyvin yleisiä metsäkasveja, mutta eivät kiinnosta suurta yleisöä samalla tavalla kuin puolukka ja mustikka.

– Puolukkavarvikot saattavat tulevaisuudessa heikentyä Etelä-Suomessa. Samoin voi käydä mustikalle, mutta ei niinkään ilmaston muuttumisen vuoksi kuin metsänkäsittelyn ja valkohäntäpeurojen ja metsäkauriiden.

Metsäkastikan lisäksi muita pohjoiseen ilmaston vuoksi leviäviä lajeja ovat oravanmarja, kangaskynsisammal ja metsätähti.

Oravanmarja.

Metsätähti.

Kysymys ei ole matosta, joka siirtyy Suomen kamaralla.

– Ei niin, että ne levitessään jättäisivät taakseen tyhjää tilaa, Mäkipää korostaa.

Ei ainakaan pääsääntöisesti. Kun kasvin lämpötilavaatimukset täyttyvät, se leviää pohjoiseen, mutta yleensä säilyy myös etelässä.

– Toki esimerkiksi puolukan sekä metsä- ja kerrossammalen kannalta ilmasto on muuttumassa Etelä-Suomessa liian lämpimäksi ja niiden ennustetaan vähenevän.

” Toki esimerkiksi puolukan sekä metsä- ja kerrossammalen kannalta ilmasto on muuttumassa Etelä-Suomessa liian lämpimäksi ja niiden ennustetaan vähenevän.

Mäkipää muistuttaa vielä, että lyhyillä ja keskipitkillä katsannoilla eli alle sadan vuoden perspektiivillä isot muutokset kasvipeitteessä ovat seurausta metsätalouden toimista ja sorkkaeläinten, kuten valkohäntäpeurojen, metsäkauriiden ja hirvien kannoista, ja pohjoisessa poron.

Taustalla vaikuttavat ilmastonmuutos ja typpilaskeuma.

– Me löysimme vain kourallisen näitä lajeja, jotka selvästi ilmensivät ilmastonmuutosta, monien muiden levinneisyyttä selitti enemmän puuston tiheys ja maaperän ravinteisuus.

Parhaillaan tehdään helteisissä metsissä valtakunnallisuutta kasvillisuuskartoitusta. Sen valmistuttua ensi vuonna ollaan taas viisaampia, miten oma maa makaa eli mitkä kaikki kasvit metsissämme vuosittain nousevat ja lakastuvat elleivät peräti ikiviheriöi.

– Se vastaa moniin kysymyksiin, jotka ovat nyt ilmassa. Esimerkiksi, mikä on varpukasvien kohtalo kaiken syövien kauriiden suissa.

Ohessa saadaan tietoa puiden taimista.

Vanhaa metsää Herukkapuron luonnonsuojelualueella Vestrassa.

Tammi levittäytyy lehtomaisiin metsiin. Kuvassa Lohjalla kasvava 300-vuotinen Paavolan tammi.

Mäkipään mukaan tammi vaikuttaa olevan etelässä levittäytymässä lehtomaisiin metsiin ja tuoreille kankaille. Sen terhoja levittävät eläimet.

– Mitään suurta ilmastollista invaasiota ei ole havaittavissa.

–Ja Suomessahan puulajin valitsee metsänomistaja ennakoiden tulevaa kysyntää. Etelässä olisi suotuisia olosuhteita kasvattaa jaloja lehtipuita, mutta se on painottunut enemmän harrastukseksi ja lähinnä niitä näkee puistopuina.