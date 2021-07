Isä ja poika surmattiin raa’asti Tampereella vuonna 2007 – kaksoismurhaaja pääsee vapaaksi yli 15 vuoden vankeuden jälkeen

Helsingin hovioikeuden mukaan kaksoismurhaan osallistuneen vankeusaika on sujunut hyvin. Hän on suorittanut kaksi ammatillista perustutkintoa ja pystynyt sitoutumaan päihteettömyyteen.

Raakaan kaksoismurhaan Tampereen Nekalassa vuonna 2007 osallistunut mies pääsee elinkautisesta ehdonalaiseen vapauteen. Mies on nykyään noin 35-vuotias.

Helsingin hovioikeus antoi asiassa päätöksen keskiviikkona. Mies vapautuu maaliskuussa 2023, jolloin hän on istunut elinkautista 15 vuotta ja 6 kuukautta.

Elinkautiseen vankeuteen tuomittu voidaan päästää ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan, kun vankilassaoloaikaa on kertynyt 12 vuotta.

Mies oli murhien aikaan 21-vuotias. Hän tunkeutui yhdessä kolmen rikoskumppanin kanssa kerrostaloasuntoon Tampereen Nekalassa, jossa he surmasivat 58-vuotiaan isän ja tämän aikuisen pojan.

Isä ja poika valikoituivat uhreiksi täysin sattumalta, sillä heidän asuntonsa oli ensimmäinen, johon nuoret miehet pääsivät sisään. Miehet olivat yrittäneet päästä hetkeä aikaisemmin muihinkin asuntoihin.

Surmat olivat poikkeukselliset raa’at ja julmat. Uhreja pahoinpideltiin silityslaudalla, suihkuletkulla ja paistinpannulla. Heitä kuristettiin, potkittiin ja heidän päällään hypittiin.

Välillä tekijät poistuivat paikalta tankkaamaan autoaan, mutta palasivat asuntoon viemään verityön loppuun. Puolustuskyvyttömiä uhreja lyötiin vielä puukolla ja viillettiin mattoveitsellä.

Lopuksi nyt elinkautisesta vapautuva mies sytytti asunnossa tulipalon käyttämällä sytykkeenä papereita ja rättejä. Tarkoituksena oli ilmeisesti henkirikosten peittely.

Ryöstösaaliikseen asunnosta tekijät saivat kymmenen euroa, viinapullon ja satunnaisia tavaroita.

Helsingin hovioikeuden mukaan rikokset olivat sen laatuisia, että niistä on suoritettava rangaistusta selvästi yli 12 vuoden vähimmäisajan.

Samalla hovioikeus kuitenkin huomioi myös sen, että rikoksiin syyllistyessään mies oli melko nuori, täyttänyt vastikään 21 vuotta.

Hovioikeuden mukaan miehen väkivaltarikoksen uusimisriski on matala. Miehen vapauttamista puolsi myös se, että hän on osallistunut aktiivisesti vankilan toimintaan koko vankeutensa ajan, ja hän on suorittanut kaksi ammatillista perustutkintoa.

Mies on ollut sijoitettuna pitkään avolaitokseen, ja hän on pystynyt sitoutumaan jo pidemmäksi aikaa päihteettömyyteen.

– Edellä mainitut ja hänen kuulemisessaan ilmenneet seikat osoittavat, että hänellä on vahva motivaatio rikoksettomaan elämään, kirjoittaa hovioikeus päätöksessään.