Poika surmasi isänsä erityisen julmalla tavalla – hovioikeus ei muuttanut tuomiota

Rovaniemen hovioikeus piti isänsä kesäkuussa 2019 Raahessa surmannutta miestä käräjäoikeuden tapaan syyntakeettomana.

Teko katsottiin niin hovioikeudessa, kuin aiemmin asiaa käsitellessään Oulun käräjäoikeudessa murhaksi. Molempien oikeusasteiden mukaan vuonna 1979 syntynyt mies surmasi isänsä erityisen raa’alla ja julmalla tavalla.

Ennen käräjäoikeuden tuomiota tehdyssä mielentilatutkimuksessa mies todettiin syyntakeettomaksi ja hänet passitettiin tahdon vastaiseen hoitoon Vanhan Vaasan sairaalaan. Myös hovioikeus totesi tänään antamassaan tuomiossa miehen olleen syyntakeeton.

Miehet olivat asuneet samassa kiinteistössä, mutta eri asunnoissa. Poika oli tullut 6. kesäkuuta 2019 yöllä ravintolasta kotiin, mennyt isänsä asuntoon naapuriin ja pahoinpidellyt tämän rajusti. Surmatyön jälkeen poika poistui omaan asuntoonsa, josta hänet otettiin kiinni seuraavana aamuna. Poika oli tapahtuma-aikaan kannabiksen vaikutuksen alainen.

– Poika on lähtenyt lainaamaan isältään tupakkaa ja on riitaantunut tämän kanssa äidin hautakivestä. Sen seurauksena hän on lyönyt isäänsä nyrkillä niin, että tämä on tipahtanut lattiaan ja sitten on jatkanut tämän pahoinpitelemistä potkimalla ja mahdollisesti kuristamalla, vaikka tämä makasi maassa ja pyysi vastaajaa lopettamaan, kuvaili käräjäoikeus aikanaan antamassa tuomiossa tilanteen kehittymistä asunnossa.