Kommentti: Terveys edellä -linja voi pian jäädä tappiolle kiihtyvässä keskustelussa yhteiskunnan avaamisesta

Britannian koronarajoitukset purkava Boris Johnson on näkökulmasta riippuen joko kaikkien elämänjanoisten sankari tai vastuuton populisti, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Ikivanha juutalaiseen perinteeseen liittyvä sanonta kysyy: Jos ei nyt, niin milloin?

Tämä kysymys oli ilmeisesti pääministeri Boris Johnsonin mielessä, kun hän päätti purkaa lähes kaikki koronaepidemiaan liittyvät rajoitukset Britanniassa.

”Vapauden päivä” koittaa maanantaina 19. heinäkuuta. Silloin brittien sosiaalisia kontakteja ei enää rajoiteta. Turvaetäisyyksiä ei tarvitse ylläpitää muualla kuin lentokentillä, joilla etäisyyssuositus jonoissa on yksi metri. Häiden ja hautajaisten ynnä muiden kokoontumisten osallistujamäärällä ei ole kattoa. Maskien käyttöpakkoa ei ole, hyviä neuvoja vain. Etätyösuositus päättyy. Ravintoloissa asiakaspalvelu ei enää rajoitu pöytiintarjoiluun. Yökerhoissa saa taas juhlia yömyöhään.

Jäljelle jää käytännössä vain yksi rajoittava määräys: tartunnan saaneiden kanssa kontaktissa olleet henkilöt asetetaan karanteeniin.

Tässä ollaan aivan ydinkysymysten äärellä. Kuinka paljon ja missä aikataulussa koronarajoituksia voidaan purkaa? Ovatko päivittäiset tartuntaluvut mielekäs mittari silloin, kun rokotukset ovat tehonneet ja katkaisseet kohtalonyhteyden tartuntojen ja vakavan tautimuodon välillä? Sairaalahoidon tarvetta ja kuolemantapauksia kuvaavat käyrät ovat nyt matalia.

Samaa pohdintaa käydään kaikkialla, myös Suomessa. Keskustelu on kiihkeää ja kärjekästä.

Britanniassa tilanne on vapauden päivänä tämä: rajoituksia saa toki noudattaa edelleen jos haluaa, mutta se on vapaaehtoista. Pääasiallinen keino hallita epidemiaa on rokottaa niin paljon väestöä kuin mahdollista.

Johnsonin johtoajatus on se, että vapauden päivän lykkääminen talveen olisi yhteiskunnalle vahingollista. Elpyminen hidastuisi. Kosteana ja kylmänä vuodenaikana hengitystieinfektiot lisääntyvät, mukaan lukien covid-19.

– Vaihtoehtona on avata yhteiskunta talvella, jolloin viruksella on etu, tai jättää avaamatta tänä vuonna, Johnson sanoi Downing Street 10:n mediatilaisuudessa.

Johnsonin toinen keskeinen ajatus on se, että koronaviruksen kanssa on opittava elämään. Sitä on pidettävä yhtenä taudinaiheuttajana muiden joukossa.

Pääministeri voi vielä perääntyä päätöksestään. Hallitus tarkastelee tilannetta uudelleen 12. heinäkuuta tuoreen datan valossa. Poliittisesti Johnsonin on kuitenkin vaikea peruuttaa vapauden päivää. Keväällä hän lykkäsi sitä jo kertaalleen kuukaudella eteenpäin.

Näkökulmasta riippuen Johnson on nyt kaikkien elämänjanoisten sankari tai tyystin vastuuton populisti.

Seuraavassa vain yksi esimerkki lukuisista asiantuntijoista, jotka ovat jälkimmäisellä kannalla:

”@BorisJohnson käynnisti siis juuri maanlaajuisen kokeen, ja kyllä, me olemme sen vastentahtoisia koekaniineja. Englantilaista ekseptionalismia sen pöyhkeimmässä, ylimielisimmässä & tappavimmassa muodossa”, twiittasi palliatiivisen hoidon erikoislääkäri, tietokirjailija Rachel Clark.

BBC Newsnight -ohjelman haastattelema oppositiopuolue labourin parlamenttiedustaja ja varjoterveysministeri Jonathan Ashworth on hänkin huolissaan. Rokotusten lisäksi epidemiaa pitää Ashworthin mukaan hallita muillakin aseilla.

– Hallitus – (terveys- ja sosiaaliministeri) Sajid David ja Boris Johnson – ei voi olla yhden mailan golfinpelaaja. Me emme pärjää pandemian tässä vaiheessa ainoastaan rokottamalla, koska Englannin väestöstä vain noin 50 prosenttia on rokotettu, Ashworth kommentoi.

– Siispä ihmisille pitää maksaa kunnollista sairauspäivärahaa, jotta he voivat eristäytyä. Pitää huolehtia rakennusten tuuletuksesta. Ja jos maskin käyttö suojaa sinua ja minua, miksi ihmisille kerrotaan, ettei heidän tarvitse käyttää maskia julkisessa liikenteessä? Minusta tämä on vastuuttomuuden huippu.

Jos rokotusten eteneminen on muuttanut keskustelua koronapandemiasta, niin ovat myös virusvariantit. Koronaviruksen ärhäkästi tarttuva deltamuunnos jyllää Britanniassa, ja siitä on tulossa vallitseva variantti myös Suomessa. Täysi rokotussarja antaa tutkimusten mukaan hyvän suojan myös deltavariantilta, jos katsotaan vaikutusta sairaalahoitoa vaativaan tautiin ja kuolemantapauksiin.

Britanniassa täyden rokotussuojan on saanut puolet aikuisväestöstä, Suomessa noin 20 prosenttia. Yksikin rokoteannos antaa jonkin verran suojaa. Suomessa ensimmäisen annoksen saajia on pian 70 prosenttia aikuisista.

Suomen koronastrategian ytimessä on yksi tavoite: toimien pitää estää vakavaa tautia, ehkäistä kuolemia, säästää elinvuosia ja pitää yllä terveydenhuollon kantokykyä. Rokotukset tekevät kaikkea tätä, mutta niiden antama suoja ei ole täydellinen edes kahden annoksen jälkeen. Siksi Britanniassa, ja myös Suomessa, suunnitellaan jo kolmannen piikin antamista covid-19-tautia vastaan. Lääkeyhtiö ovat räätälöimässä valmisteitaan vastaamaan entistä paremmin virusvarianttien haasteisiin.

Mutta tarvitaanko vielä muita kovia rajoituksia rokotusten lisäksi?

Samaa ongelmakenttää on kysymys rajaturvallisuudesta ja matkustuksen avaamisesta. Virusta voi vuotaa väestöön, jos maahantulon terveysturvallisuudesta ei huolehdita. Toisaalta matkustuksen avaaminen nopeuttaisi Suomen talouden elpymistä epidemiasta. Matkailu työllistää suoraan noin 140 000 suomalaisista ja tuottaa kolme prosenttia bkt:sta.

Taas joudutaan pohtimaan koronatoimien oikeasuhtaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Taas ollaan asioiden ytimessä: milloin rajoitusten vaikutukset väestöön ja yhteiskunnan toimintaan ovat liian kovia?

Valtakunnan kokonaisetua – muun muassa taloutta, työllisyyttä, terveydenhuollon toimivuutta, yleistä hyvinvointia ja mielenterveyttä – painottavat puheenvuorot käyvät koko ajan entistä äänekkäämmiksi. Terveys edellä -linja on kovan paineen alla.

Helsingin ja Vantaan kaupungit, Finnair, Finavia ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja SAK aloittivat tiistaina poikkeuksellisen kovan hyökkäyksen sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltua maahantulomallia vastaan. Niiden mukaan malli rajoilla tapahtuvista tarkastuksista ei toimi, kun matkustajamäärät kasvavat.

” Kaikki haluavat vapauden päivää, mutta hallitusten ja terveysviranomaisten vaikeana tehtävänä on pohtia kokonaisuutta ja sovitella näkemyksiä yhteen.

Kenelläkään yksittäisellä ihmisellä tai eturyhmällä ei kuitenkaan ole absoluuttista viisautta vastata vaikeisiin kysymyksiin epidemian hallinnasta ja yhteiskunnan avaamisesta. Epidemiologeilla, virologeilla, kansanterveystieteilijöillä, ja lääkäreillä on omia näkemyksiä. Mielenterveyden ammattilaisilla on omansa. Etujärjestöillä, suuryhtiöillä, vaikeuksiin joutuneilla yrittäjillä ja lomautetuilla palkansaajilla on omansa. Kaikki haluavat vapauden päivää, mutta hallitusten ja terveysviranomaisten vaikeana tehtävänä on pohtia kokonaisuutta ja sovitella näkemyksiä yhteen.

Kysymys on painotuksista, joita eri mittareille annetaan. Rokotusten eteneminen on totta kai muuttanut tilannetta merkittävästi verrattuna viime vuoteen. Useissa Suomen kaupungeissa rokotetaan jo parikymppisiä, ja Helsinki avaa ajanvarauksen tällä viikolla 16–24-vuotiaille.

Kuluu kuitenkin vielä kuukausia, ennen kuin riittävän suuri osa aikuisväestöstä on saanut täyden rokotussarjan ja epidemia todella hiipuu. Ja ellei lapsia rokoteta, virus voi asiantuntijoiden jäädä kiertämään alle 16-vuotiaiden parissa. Kaikissa tapauksissa yksittäiset tautiryöpsähdykset ovat mahdollisia. Niiden kanssa voi tulla tulla toimeen, jos koneisto tartuntojen jäljittämiseksi on hyvässä kunnossa.

Britanniassa nähdään loppukesästä, mitä vaikutuksia yhteiskunnan nopealla avaamisella on, jos Johnson pitää kiinni päätöksestään ja vapauden päivä koittaa 19. heinäkuuta.