Punkit valtasivat isot kaupungit – näissä paikoissa tehdään nyt eniten havaintoja

Punkkeja esiintyy entistä enemmän myös kaupungeissa, kertoo Turun yliopiston biologian laitoksen yliopistonlehtori Eero Vesterinen.

– Kyllä niitä melkein jokaisessa kaupungissa nykyään on, Vesterinen kertoo.

Vesterisen mukaan muutos on huomattu muutaman viime vuoden aikana. Turun yliopistolla on tutkittu punkkikantoja muun muassa Turussa ja Helsingissä.

Vaikka puutiaisia on määrällisesti enemmän perinteisillä alueilla, kuten Turun saaristossa, korostuu niiden määrä kaupunkien ihmisvilinässä.

– Kaupunkialueilla puutiaisten ja ihmisten kohtaamisia on niin paljon enemmän. Sanoisin, että kaupunkipuutiaisten kansanterveydellinen merkitys on melko suuri.

Turun yliopisto on yhdessä lääkeyhtiö Pfizerin kanssa pistänyt tänä kesänä pystyyn Punkkilive-sivuston, jonne ihmiset voivat käydä ilmoittamassa omia punkkihavaintojaan. Havaintoja on ilmoitettu tähän mennessä jo noin 37 000 kappaletta.

Sivustolla havainnot näkyvät kartassa, josta voi siis tarkastella oman asuinseutunsa tilannetta.

Kartalla korostuvat suuret kaupungit. Helsingin ja Turun seuduille näyttää osuvan eniten havaintoja ja myös esimerkiksi Tampereen, Jyväskylän ja Oulun seuduilta on havaintoja on paljon. Vesterisen mukaan havaintoja tulee luonnollisesti eniten sieltä, missä on eniten ihmisiä.

Turun Sanomien mukaan eniten punkkeja Turussa on Hirvensalossa ja Ruissalossa. Puutiaisten määrä on kasvanut Turussa jatkuvasti.

Helsingissä punkkivapaita alueita on punkkitutkija Jani Sormusen mukaan kaksi: Kaivopuisto ja Tähtitorninmäki.

Mökkikauden ollessa päällä Vesterinen uumoilee, että myös Järvi-Suomesta tulee kesän aikana paljon punkkihavaintoja.

Siihen onko punkkien määrä kasvanut Vesterinen ei ota vielä kantaa, sillä määrät voivat vaihdella vuodesta riippuen paljonkin. Kuumuus ja kuivuus ovat punkeille myrkkyä, joten hellekesä voisi ehkä jopa vähentää niiden määrää.

– Mutta jos karttaa katsoo, niin kyllähän joka paikka näyttää olevan täynnä punkkeja, Vesterinen kuitenkin toteaa.

Omat punkkihavaintonsa voi nyt raportoida Punkkilive-sivustolle.

Miksi punkit ovat levinneet yhä enemmän kaupunkeihin? Syitä on Vesterisen mukaan monia, mutta yksi löytyy isäntäeläimistä, jotka ovat punkkien aterioimisen kannalta elintärkeitä.

– Kaupungeissa on nykyään jonkin verran enemmän esimerkiksi citykaneja ja -kettuja. Myös ilmastonmuutos vaikuttaa siinä mielessä, että isäntäeläimet pärjäävät paremmin ja pidempään, jolloin myös puutiaiset voivat olla niissä pidempään.

Punkit ovat levinneet paitsi kaupunkeihin, myös yhä pohjoisempaan. Kehitys näkyy myös Punkkiliven havainnoissa.

– Lapista on yllättävän paljon havaintoja. Ennen ajateltiin, että siellä olisi yksittäisiä tapauksia, jotka ovat tulleet etelästä. Rovaniemellä näyttää kuitenkin olevan aika vahva keskittymä punkkeja.

Punkkien määrän kasvun puolesta puhuu se, että puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti. Suomessa todettiin viime vuonna 91 tapausta, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Vuonna 2019 tapauksia oli 69.

Suurin osa tapauksista suhteessa väkilukuun on perinteisesti diagnosoitu Ahvenanmaalla. Tapausten määrä Manner-Suomessa on kuitenkin kasvanut. Pfizerin mukaan eniten tapauksia diagnosoitiin viime vuonna Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Vuosien 2011–2020 aikana puutiaisaivotulehdus-tapausten lukumäärä Manner-Suomessa on lähes nelinkertaistunut verrattuna vuosiin 2001–2010.