Kun Taina astuu mökkilaiturille, alkaa pinnan alla kunnon kuhina – ”Joka vuosi ne tulevat takaisin”

Hirvensalmella asuva pariskunta on saanut kesäkavereita kaloista.

Joka kerta, kun Taina Sarenius astelee omalle laiturilleen, sen nokassa alkaa käydä kuhina. Säynävät heiluttelevat punaisia eviään ja näykkivät toiveikkaina veden pintaa.

Ne odottavat välipalaa.

Sarenius ja hänen puolisonsa ostivat Hirvensalmella, Liekunejärven rannalla, sijaitsevan kesäpaikkansa kahdeksan vuotta sitten eräältä paikalliselta pariskunnalta. Myyjistä toisella oli tapana istua omalla laiturillaan heittämässä kauraryynejä kaloille.

– Se oli meistä hirveän hauskaa, ja kokeilimme samaa. Pian kalat tulivat meidänkin laiturille, Taina Sarenius muistelee.

Katso yllä olevalta videolta, kuinka kalat parveilevat Sareniuksen laiturin edustalla.

Pyöriikö sinun mökkisi ympärillä eläimiä? Lähetä kuva tai video IS:n WhatsAppiin: 040 660 9019.

Hirvensalmen kesäpaikka on sittemmin muuttunut vakituiseksi kodiksi ja kalat ovat jo kuin perhettä. Sareniuksen mies ruokkii samaa kalaparvea jo kahdeksatta kesää.

– Joka vuosi ne tulevat takaisin. Aluksi ne olivat ihan pieniä, mutta nyt ne näyttävät samalta, kuin ostaisi kaupasta kilon lohen, Sarenius nauraa.

Pariskunta syöttää kaloille leivänmurujen lisäksi ainakin kauraryynejä. Niistä säynävät pitävät. Parvessa on Sareniuksen mukaan noin parisenkymmentä kalaa, joista muutama on selvästi muita isompia, lauman vanhimpia. Viime aikoina parven alla on lymyillyt lahna, joka nappaa kaiken, mikä säyneiltä menee sivu suun.

– Käymme usein aamu-uinnilla ja eilenkin vitsailin, että ihan kauheaa mennä tänne kalasoppaan uimaan, Sarenius kertoo.

– Mutta nehän ovat arkoja, häipyvät kun menen veteen. Heti kun nousen laiturille, ne palaavat takaisin.

Jos ruokaa ei ala kuulua toivottuun aikaan, kalat käyvät kerjuulle. Ne polskivat veden pintaa ja kolkuttavat laiturin tikkaita vain saadakseen muonittajien huomion.

– Me aina sanotaan, että me ei syödä kaloja, vaan syötetään kaloja.

Kesyksi tulleiden kalojen onkiminen onkin Sareniuksen rannassa tiukasti kielletty.

– Niitä ei kalasteta, vaan ne ovat meidän ilona, lemmikkikaloina. Jos meille tulee kavereita kylään, joudumme aina sanomaan, että niitä ei sitten saa kalastaa. Ne ovat niin kesyjä, että se olisi aika rumasti tehty, Sarenius sanoo.

Kalatalousneuvoja Sari Snellman tietää, että kalat voivat tottua hyvinkin nopeasti ihmisen sanelemaan ruokailutapaan. Hän on itse aktiivinen kilpaonkija, ja lajiin kuuluu, että kalat houkutellaan paikalle samalla menetelmällä.

Kilpaonginnassa käytetään erilaisista ainesosista tehtyä taikinamaista mäskiä, mutta Snellmannin mukaan mökkirannan kaloja voi halutessaan ruokkia juuri kauraryyneillä. Perunajauhoa veteen ei kannata heittää, ellei halua uida vellissä.

Tärkeintä on muistaa, ettei luonnonvesien kaloja saa kasvattaa liikaa. Se nimittäin rehevöittää järveä.

– Jos järveen kovasti tunkee jotain, sieltä pitäisi ottaa samassa määrin pois. Mutta tämänkaltainen kevyt ruokinta tuskin haittaa mitään, Snellman sanoo.