Helle villitsi Suomen papukaijat – ”Tilanne on pahempi kuin koskaan”

Papukaijat karkailevat kodeista kaduille ja puistoihin.

Karanneista papukaijoista on tullut viime aikoina runsaasti ilmoituksia Helpparrot ry:lle.

Huuteleeko joku papukaijamaisesti puistossa? Tuliko sinua juuri kaupungilla vastaan papukaija?

Älä ihmettele, havaintosi oli luultavasti aivan oikea. Pitkälliset helteet ovat aiheuttaneet villin tilanteen Suomen papukaijarintamalla.

Kun suomalaiset pitävät kaikkia ovia ja ikkunoita apposen auki saadakseen koteihinsa läpivetoa, kotien papukaijat pääsevät enenevissä määrin livahtamaan ulkomaailmaan.

Maailmaan, joka on niille täynnä hengenvaaroja.

–Tilanne on nyt pahempi kuin koskaan, kertoo Helpparrot ry:n puheenjohtaja Jonna Tahvanainen.

Yhdistys auttaa etsimään ja kotiuttamaan karanneita papukaijoja. Se julkaisee verkkosivuillaan etsintäkuulutuksia ja kokoaa etsijöitä.

Ilmoituksia karanneista papukaijoista tai luonnossa havaituista isännättömistä papukaijoista tulee nyt kuten sanonta kuuluu ”ovista ja ikkunoista”.

– Kolme vapaaehtoista ihmistä on meillä täystyöllistettyjä, Tahvanainen kertoo.

Päivystyspuhelin pirisee ehtimiseen.

Viimeisen kolmen päivän aikana on tullut 25 ilmoitusta. Suurin osa kadonneista linnuista on neitokakaduja, undulaatteja ja kanarialintuja.

Kun viime vuonna tuli 110 ilmoitusta, nyt luku on 130, vaikka vuosi on ehtinyt tuskin puoliväliin, ja kesä on aivan kesken.

Suomessa on viime viikot vallinnut lähes trooppisen papukaijamyönteinen sää, mutta se ei ole koko totuus.

Todellisuus on karu. Viime vuonna kadonneista papukaijoista vain 35 prosenttia löytyi elävänä ja pääsi takaisin kotiin.

Surman suu nieli suurimman osan. Kylmä, nälkä, pedot...

– Hävikki on iso, ellei heti ryhdytä etsintätoimiin, ilmoituksen kanssa ei siksi kannata viivytellä, Tahvanainen muistuttaa.

Viime päiviltä on saatu sekä hyviä että huonoja uutisia.

Helsingissä Vaasankadulta parvekkeen ovesta sunnuntaina karannut ja Sörnäisten rantatiellä lennellyt senegalinkaija pääsi takaisin kotiin vietettyään yhden yön vapaudessa.

Toisaalta on saatu myös kuolinviestejä.

Helpparrot kehottaa papukaijaihmisiä olemaan varovaisia avointen ovien, parvekelasien ja ikkunoiden kanssa, käyttämään verkkoja ikkunoissa, muistamaan väliovien käytön ja – jos tulee vieraita, neuvomaan myös heitä huolellisuuteen.

Papukaijaa kannattaa kouluttaa ja totuttaa se esimerkiksi valjaiden käyttöön.

Karkuun on päässyt myös omistajiensa kanssa ulkoilleita papukaijoja. Siksi valjaiden kunto on syytä tarkistaa, ja koska papukaijat ovat taitavia näpräämään nokalla, kannattaa hyödyntää ulkohäkeissä tuplalukitusta.

–Vaikka papukaija kulkisi uskollisesti olkapäällä, se voi säikähtää auton torven tärytystä tai ohilentävää petolintua, Tahvanainen muistuttaa.

Yhdistys neuvoo papukaijanomistajia kouluttamaan lemmikkinsä menemään itse häkkiin, tottumaan valjaisiin, saapumaan luokse kutsusta ja laskeutumaan lennosta suoraan alaspäin.