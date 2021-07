Karjalan prikaatissa koronan tartuntaketju – näissä joukko-osastoissa on nyt todettu tartuntoja

Varuskunnissa on alle viikon aikana todettu enemmän koronatartuntoja kuin koko kesäkuussa.

Puolustusvoimien varusmiehillä on todettu heinäkuun aikana yhteensä 12 koronatartuntaa. Luku on siihen verrattuna suuri, että varusmiesten joukosta löydettiin koko kesäkuun aikana yhteensä vain viisi tartuntaa.

– Yhteiskunnan tilanne heijastuu suoraan meihin, toteaa majuri Timo Martikainen Karjalan prikaatista.

Heinäkuun alun tartunnoista kuusi todettiin Rannikkoprikaatissa, kolme Karjalan prikaatissa, kaksi Kaartin jääkärirykmentissä ja yksi Utin jääkärirykmentissä.

Puolustusvoimien tuoreimmat koronaluvut päivitettiin maanantaina ja tiistain välisenä yönä, jonka jälkeen ainakin Karjalan prikaatissa on todettu kaksi uutta tapausta. Uudet tapaukset liittyvät aiemmin todettuun, vanhemmasta saapumiserästä löydettyyn tartuntaketjuun.

– Meillä on tällä hetkellä yksi tartuntaketju, josta on tullut viisi tartuntaa ja 35 altistumista. Uudempi saapumiserä ei ole ollut missään tekemisissä heidän kanssaan ja tilanne on hyvin hallussa, majuri Martikainen sanoo.

Karjalan prikaatin kaksi muuta tartuntaa ovat uusilla alokkailla, jotka eivät saapuneet varuskuntaan muun saapumiserän mukana. Karjalan prikaatissa aloitti maanantaina 1 897 uutta alokasta

– Olemme painottaneet alokkaille, että palvelukseen ei pidä astua, jos on altistunut koronalle.

Martikaisen mukaan Karjalan prikaatissa noudatetaan vielä tiukkoja koronarajoituksia turvaväleistä lähtien. Koulutusta annetaan pienissä ryhmissä ja nuhaiset eristetään muusta porukasta pikimmiten.

Puolustusvoimien henkilökunnan keskuudessa ei ole todettu koronatartuntoja heinäkuun alun aikana. Vuoden alusta henkilökunnalla todettiin 107 koronatapausta.

Kaikkien varusmiesten koko kuluvan vuoden luku on 642 koronatapausta. Tartuntojen suurin piikki oli maalis–huhtikuussa, jonka jälkeen luvut laskivat dramaattisesti. Maaliskuussa tapauksia oli peräti 246, kun taas toukokuussa enää 51.

Varusmiespalvelunsa aloitti eilen maanantaina yhteensä noin 12 000 uutta alokasta.