Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi maanantaina 106 uudesta koronavirustartunnasta Suomessa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 067 tartuntaa, mikä on 984 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 96 569.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Suomessa on edelleen nousussa. Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on hieman yli 37, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli alle 20.

THL:n mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), jossa se on yli 64. Ilmaantuvuus on suuri myös Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuusluku on reilut 56 ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä, jossa se on noin 55.

Alhaisin ilmaantuvuus on Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, jossa ei ole ollut kahteen viikkoon yhtäkään tartuntaa.

Kainuun sairaanhoitopiiri on ilmaantuvuudessa neljäntenä ilmaantuvuusluvulla 46. Kainuun soten mukaan koronan ilmaantuvuus Kajaanissa on noussut huomattavasti suuremmaksi kuin kertaakaan pandemian aikana.

Kajaani on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa ja koronaviruksen ilmaantuvuus on edelleen kasvussa. Ilmaantuvuusluku kaupungissa on THL:n mukaan noin 57. Jatkotartuntoja viikonlopun tartuntaryppäästä odotetaan edelleen ilmaantuvan.

Sairaalahoidossa koronavirukseen liittyvän taudin vuoksi on 41 ihmistä, kertoi THL maanantaina. Tehohoidossa on yhdeksän ihmistä.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on THL:n mukaan saanut noin 3,35 miljoonaa eli runsaat 60 prosenttia Suomen väestöstä.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 20,7 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 1,15 miljoonaa ihmistä.