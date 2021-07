Näin puutarhan saa pidettyä virkeänä helteelläkin

Riikka Kerttulan mukaan hellekeleillä kasteltaessa on tärkeää kiinnittää huomiota kastelumääriin, ei kertoihin.

– Kerralla annettavia kastelumääriä kannattaa lisätä. Mieluummin kastelee harvoin ja kunnolla kerralla.

Liian vähäinen kastelu voi olla Kerttulan mukaan kuivalla helteellä jopa kastelematta jättämistä haitallisempaa.

Jos vettä on annettu niukalti, lähtee kasvi hakemaan sitä juurillaan lähempää maanpintaa. Tämän seurauksena sen juuret ovat jatkossa lähempänä maanpintaa, ja ne kuivuvat entistäkin herkemmin.

– Nurmikollekin pitää antaa vettä kerralla kunnolla. Letkukastelu ei kannata, vaan sadettajan pitää olla useamman tunnin samalla paikalla, jotta maa kastuu oikeasti, Kerttula kertoo.

Kastelu kannattaa tehdä joko aamulla tai illalla, koska päivällä auringon porottaessa annettu vesi haihtuu tehokkaammin.

– Sellaisilla alueilla, missä on kotiloita ja etanoita, olisi parempi kastella aamulla, jotta puutarha ehtii kuivua ennen kuin tulee ilta. Ne ovat illalla liikkeellä, ja tykkäävät liikkua kosteassa. Aamu on siinä mielessä kaikkein turvallisin aika kastella, jos se on mahdollista, Kerttula lisää.

Myös katteiden kuten hakkeen tai ruohosilpun käyttö voi olla hyödyllistä. Kasvualustan pinnalle siroteltuna kate estää vettä haihtumasta ja vähentää näin kastelutarvetta.

Ensi kesää ajatellen Kerttula suosittelee pohtimaan biohiiltä sisältävää multaa.

– Biohiili toimii niin, että se varastoi vettä itseensä, ja kun ympärillä oleva multa alkaa kuivua, se vapauttaa vettä kasvien käyttöön.