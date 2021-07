Mies ja nainen ovat noin kolmekymppisiä.

Satakunnan käräjäoikeus vangitsi maanantaina noin kolmekymppisen porilaispariskunnan yli kolme vuotta kestäneestä törkeästä lapsenraiskauksesta. Vangitsemistietojen mukaan epäilty rikos on alkanut tammikuussa 2018 ja kestänyt viime perjantaihin asti. Tapahtumapaikka on Pori.

Pariskunnan Facebook-tietojen mukaan he ovat naimisissa. Mies on 32-vuotias ja nainen 28. Käräjäoikeus vangitsi heidät todennäköisin syin epäiltyinä. Tämä on kahdesta vangitsemisperusteesta se, jonka tueksi tarvitaan enemmän todisteita.

Törkeästä lapsenraiskauksesta voidaan tuomita, jos ihminen syyllistyy samalla teolla sekä törkeään raiskaukseen että törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Nimikettä sovelletaan väkivaltaa käyttäen tehtyihin raiskauksiin ja tilanteisiin, joissa lapsi on kykenemätön puolustamaan itseään taikka muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan.

Törkeästä lapsenraiskauksesta voidaan tuomita neljästä kahteentoista vuoteen vankeutta.

STT ei ole tavoittanut jutun tutkinnanjohtajaa.