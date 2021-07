Reilusti suurin osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella sairaalahoidossa olevista koronapotilasta on rokottamattomia.

Rokottamattomien osuus on kesän aikana korostunut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella sairaalahoitoon joutuneiden koronapotilaiden joukossa, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektioylilääkäri Asko Järvinen.

– Kaksi kertaa rokotetut ovat sairaalapotilaiden joukossa hyvin harvinaisia ja yhdenkin kerran rokotettuja on vähän, Järvinen sanoo.

Maanantaina Husin alueella oli 11 koronan takia sairaalahoidossa olevaa potilasta, joista kuusi teho-osastolla.

Järvisen mukaan seitsemän sairaalahoidossa olevista potilaista on rokottamattomia. Kaksi potilasta on saanut yhden rokoteannoksen. Yksi potilas on saanut kaksi rokotetta, mutta hänellä on perustauti, joka heikentää rokotteen tuomaa turvaa. Yhdestä potilaasta ei ole rokotetietoja.

Maanantain luvut kuvastavat Järvisen mukaan hyvin kokonaistilannetta: ilman rokotusta vaikean taudin riski säilyy olemassa.

– Rokotukset ovat tärkein keino päästä tästä ulos ja suojata itseämme sekä lähipiiriämme, Järvinen sanoo.

Potilaiden ikähaitari on 25 vuodesta vajaaseen 70 ikävuoteen.

Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen.

– Myös nuorilla on riski vaikean taudin saamiseen. Se on selvästi pienempi kuin yli 60-vuotiailla, muttei nolla. Nuorikin voi joutua tehohoitoon ja siellä on koko ajan ollut myös yli 20-vuotiaita yksittäisiä potilaita, Järvinen muistuttaa.

Yhtä lukuun ottamatta kaikki potilaista ovat alle 60-vuotiaita. Järvisen mukaan tämä kertoo siitä, että vanhemmat ikäryhmät on rokotettu hyvin.

Asiaan voi vaikuttaa myös se, että uusia tartuntoja ilmenee vähän vanhoissa ikäryhmissä, jolloin myös sairaalahoitoon joutuvien määrä on vähäinen.

Vanhempien ikäryhmien osuuden pieneneminen sairaalahoidossa on näkynyt keväästä lähtien rokotusten edistyessä.

” Jo yhdenkin rokotuksen teho estää sairaalahoitoon joutuminen on hyvä.

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on laskenut keväästä huomattavasti. Järvisen mukaan määrä on vakiintunut Husin alueella kesän aikana alle kahteenkymmeneen potilaaseen.

– Se kertoo, että epidemia on kohtalaisen rauhallinen ja rokotukset tepsivät. Jo yhdenkin rokotuksen teho estää sairaalahoitoon joutuminen on hyvä, vaikkakaan ei täydellinen. Kaksi rokotuskertaa antaa jo todella hyvän suojan vaikeaa tautimuotoa vastaan.

Jalkapallon EM-kisoista suomalaisturistien mukana tulleet tartunnat ovat nousseet viime aikoina esiin. Venäjän epidemiatilanne on huono ja maassa leviää erityisesti helpommin tarttuva deltavariantti.

Järvisen mukaan tartuntoja on havaittu paljon myös muilla itärajan ylittäjillä kuin jalkapallofaneilla. Viimeisen viikon aikana kolmasosa itärajan tartunnoista on todettu muilla kuin kisafaneilla.

– Kaikkien, jotka itärajan yli kulkevat pitäisi olla varovaisia, Järvinen sanoo.

Deltavariantti on alkanut yleistyä myös Suomessa ja Järvisen mukaan variantin voidaan olettaa muodostuvan Suomessa pääasialliseksi viruskannaksi. Hän arvioi, että tartuntamäärät voivat lähteä nykyistä syksymmällä nousuun.

– Kun rokotukset etenevät, niin sairaaloiden kuormitus ei tule kuitenkaan olemaan koetuksella. Mutta kun tartuntoja on, niin rokottamattomien riski sairastua tulee olemaan edelleen merkittävä, Järvinen sanoo.