Sunnuntain tuoreimmat tiedot koronvirustilanteesta kotimaassa.

Suomessa raportoitiin sunnuntaina 91 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 018 tartuntaa, mikä on 911 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 96 463.

Viimeisimpien tietojen mukaan sairaalahoidossa virukseen liittyvän taudin vuoksi on 40 ihmistä, joista 11 tehohoidossa.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on noin 36, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 20.

THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 62. Ilmaantuvuus on suuri myös Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuusluku on yli 55, Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä, jossa se on noin 51 ja Kainuun sairaanhoitopiirissä, jossa se on noin 49.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,35 miljoonaa eli 60,4 prosenttia Suomen väestöstä, THL kertoo.

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä noin 20 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 20,5 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes 1,14 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa vajaalla 30 000:lla.